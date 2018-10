Jorge Lorenzo, amb una fissura al radi, no correrà a Tailàndia

Jorge Lorenzo ha confirmat aquest dissabte que no correrà el Gran Premi de Tailàndia. El pilot mallorquí pateix una fissura al radi del braç esquerre, que es va fer a la segona sessió d'entrenaments lliures al circuit Chang International.

El pilot de Ducati ha pres la decisió perquè "estava pitjor" que quan va arribar a Tailàndia. I és que a banda d'aquesta petita fissura té una fractura al peu que es va fer en el darrer Gran Premi. Les lesions no són impediment estricte per córrer, ja que Lorenzo hagués pogut seguir participant a Tailàndia infiltrat, però el mallorquí ha preferit descansar i centrar-se en la seva recuperació, tenint en compte que no té opcions de lluitar pel títol mundial.

'Pole' per a Marc Márquez

A la qualificació, el millor temps ha sigut per a Marc Márquez, que ha aturat el cronòmetre amb un temps de 1:30.080. El pilot de Cervera, que també ha caigut als lliures, ha hagut de participar a la Q1 prèviament, però això no ha sigut un impediment per acabar superant la resta de pilots.

A la primera fila de la graella també hi haurà Valentino Rossi, que ha acabat segon, seguit d'Andrea Dovizioso.