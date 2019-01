Jorge Lorenzo i el repte d’humanitzar Marc Márquez

Quaranta-vuit hores després de córrer l’última cursa amb Ducati, Jorge Lorenzo canviava de box a Xest i pujava per primera vegada a la seva nova moto. Vestit de negre per evitar conflictes amb els patrocinadors, i amb el dorsal 99 com a únic identificatiu, el mallorquí feia els primers quilòmetres amb una màquina diferent, més petita i més baixa. Amb pocs minuts en va tenir prou per dibuixar aquell somriure de nen entremaliat. “Va ser una primera impressió molt positiva. Vaig veure que la moto tenia molt potencial”, sentencia el flamant pilot de l’equip Repsol Honda.

Un mes i mig després, Lorenzo torna a l’activitat ja centrat exclusivament en un any especial. Serà la primera vegada que competeix a MotoGP amb la marca de les ales. El mallorquí, tres vegades campió de la màxima categoria, compartirà box amb el vigent campió, Marc Márquez. Entre els dos sumen dotze títols, vuit a MotoGP. “S’ha generat molta expectació. Són molts títols i moltes victòries juntes. I, sobretot, molt de talent i molta velocitat. Ens ho passarem bé”, diu en una entrevista divulgada per l’equip Repsol Honda, que precisament aquest 2019 compleix 25 anys a la màxima categoria del motociclisme.

Perquè si alguna cosa s’ha afanyat a deixar clar Lorenzo és que no ha canviat d’equip per ser un convidat de pedra. Si va a l’equip oficial d’Honda és per aspirar al títol, i no per relegar-se al rol de segon pilot, per més que Márquez sigui el vigent campió i porti tota la vida a l’equip de les ales: “Tots els pilots tenim els nostres punts forts i els nostres punts febles. El Marc també. Jo intentaré aprendre de les seves fortaleses i suposo que ell farà el mateix. D’aquesta manera ens empaitarem l’un a l’altre. Ell em voldrà batre, jo el voldré batre... i això farà créixer el nivell de l’equip”.

Satisfet amb la nova moto

Lorenzo va acabar satisfet dels dos testos abans de les vacances, a Xest i a Jerez. “Venia d’una moto molt grossa i molt alta, potser una mica massa per la meva estatura”. La nova, “més petita, baixa i compacta”, s’adapta “millor” a les seves característiques. “Em vaig notar una mica més segur a l’hora d’entrar als revolts, perquè com més a prop ets del terra més confiança tens”.

Encara que, com ell sap, amb això no n’hi ha prou i haurà de treballar en petits detalls per fer que la moto sigui la seva moto. El mallorquí, assegura en l’entrevista, està “content” perquè Honda té “capacitat de reacció” per donar-li tot el que necessita. I posa com a exemple que no van trigar gaire en modificar el disseny del dipòsit de combustible per adaptar-se a les seves necessitats i tenir així una conducció més plàcida. A Lorenzo li espera feina, sobretot si es té en compte que Márquez ja fa anys que té una màquina feta a mida.