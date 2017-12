El Chelsea no perdona contra l'Stoke i pren la segona posició al United (5-0)

El Chelsea segueix avançant amb pas ferm a la Premier, on tot i veure de lluny la lluita pel títol, no vol conformar-se amb menys que la segona posició. El conjunt 'blue' ha derrotat sense problemes a un Stoke City (5-0) que al minut 23 ja havia encaixat els tres gols. Al segon temps, Willian, de penal, i Zappacosta han tancat el marcador. Els d'Stamford Bridge s'han permès dosificar alguns jugadors com Cesc Fàbregas o Eden Hazard, protagonista en les últimes hores per unes declaracions del seu pare assegurant que no renovaria per forçar la seva sortida al Madrid.

Només havien passat dos minuts quan Rüdiger ha rematat de cap a gol una falta lateral servida per Willian. Al minut 8, ha estat Drinkwater qui, amb una volea des de la frontal, ha dirigit la pilota a l'escaire. I ha tancat el marcador Pedro, amb un xut creuat, també des del balcó de l'àrea. Tres gols matiners que han provocat que alguns aficionats de l'Stoke marxessin del camp quan encara no s'havia arribat al descans. Willian i Zappacosta han resolt el duel al segon temps. El triomf situa al conjunt d'Antonio Conte amb 45 punts, a 13 del City (encara que amb un partit més) i dos per sobre del Manchester United, que juga aquesta tarda.

El Liverpool remunta al Leicester

Qui tampoc s'ha deixat punts és el Liverpool, que ha hagut de suar una mica més per remuntar l'Stoke City (2-1) amb doblet de Salah, un altre objectiu del Madrid. Els 'foxes' s'han avançat gràcies a Vardy, que ha marcat quan només havien transcorregut tres minuts, però l'atacant egipci ha acabat capgirant el marcador al segon temps. Aquest triomf permet al Liverpool tancar l'any quart assegurant la quarta posició, independentment del que facin Tottenham i Arsenal, els seus perseguidors més immediats.

L'Arsenal visita aquest diumenge el camp del West Brom (17.30 h), i dijous vinent el Tottenham rep a casa el West Ham (21 h). En cas de guanyar els seus respectius partits, tots dos conjunts de Londres, empatats a 37 punts, quedarien a un punt dels 'reds', que pugen fins els 41. La jornada 21 també ha deixat altres dos empats: Huddersfield 0-0 Burnley; Newcastle 0-0 Brighton. I una altra remuntada, la del Swansea City a Watford (1-2). A més, el Bournemouth ha guanyat 2-1 l'Everton.

Diumenge, banda de l'Arsenal, el Manchester City visitarà el Crystal Palace amb la possibilitat de reforçar el seu liderat i, alhora, d'igualar el rècord de 19 victòries seguides en una lliga que va assolir el Bayern Munic, també de Guardiola, el curs 2013-14.