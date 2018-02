Kilian Jornet competeix per primer cop en tres mesos i acaba quart a la cursa individual

Kilian Jornet ha tornat a participar en una competició per primer cop després de ser operat fa mesos. El català ha acabat quart a la carrera individual de la Copa del Món d'esquí de muntanya, prova guanyada per l'italià Robert Antonioli. La francesa Axelle Mollaret ha guanyat en categoria femenina.

Jornet reapareixia tres mesos i mig després de la seva intervenció a les espatlles. "La recuperació ha estat més ràpida del que s'esperava i em veig amb confiança per afrontar les primeres competicions", va dir el català abans, recordant l'operació quirúrgica a la qual va ser sotmès i que tenia com a objectiu resoldre diverses lesions a les espatlles que el català arrossegava des de feia anys.

Happy to be back in the game of racing!! Super good feelings going up and slow careful downhills :)

Good fight with @robertaccio90 and @MicheleBoscacci . I finish 4th. pic.twitter.com/HdThwQEW5W