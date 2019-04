El dia que José María Calzón va seguir un partit a casa des de la grada

Per primer cop en 40 temporades, José María Calzón ha seguit aquest dissabte un partit a casa des de la grada. El mític delegat de l'Espanyol va acordar amb l'entitat transferir al seu fill Guillem les tasques de delegat del primer equip durant els partits a l'RCDE Stadium (aquest últim ja exercia com a tal en els duels a domicili), de manera que aquest migdia li ha tocat veure des de la grada un partit de l'Espanyol. Una ubicació totalment desconeguda durant un partit per a l'únic treballador de tota l'entitat que ha viscut des de dins quatre dècades ininterrompudes seguint el primer equip blanc-i-blau.

L'afició de l'Espanyol no se n'ha oblidat ,i tal com havien impulsat diversos seguidors a les xarxes, se l'ha recordat amb una sonora ovació al minut 12. Calzón seguirà en aquesta ubicació fins que es conegui la resolució de la Comissió Antiviolència de la Lliga, que s'ha de pronunciar en els pròxims dies sobre els insults racistes a un aficionat negre del Girona. El delegat va posar a disposició del club el seu càrrec, però l'entitat, prudent, va deixar clar que no prendria cap decisió fins a conèixer la sentència de la Comissió. L'absència del veterà delegat a la seva posició habitual és històrica.

I és que, tal com va explicar en una extensa entrevista a l'ARA al desembre, Calzón només s'havia perdut partits per un infart i per un casament: " A la UEFA crec que dec ser l’única persona que, des de l’any 1975, quan vam començar a anar-hi, no m’he perdut cap partit. Només em vaig perdre els dos de l’eliminatòria del 2000 contra el Porto per un infart. He estat en tots. M’he empassat tota la història europea de l’Espanyol. Aquest any em vaig perdre un derbi per un casament al Montseny de la filla d’una neboda. Era el primer dia que no anava a un partit per un casament".