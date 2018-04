Josep Vives: "Les declaracions de Javier Tebas són inadmissibles"

El portaveu del Barça Josep Vives ha afirmat que "les declaracions de Javier Tebas són inadmissibles, són declaracions impròpies d’algú que té la responsabilitat de representar el col·lectiu de clubs de la Lliga. Des de el FC Barcelona s’exigeix que Tebas es centri en allò que sap fer tant bé, defensar els interessos econòmics i comercials de tots els clubs. I que s’abstingui de fer declaracions d’aquesta natura que no són de la seva competència ni ajuden a crear un bon ambient de cara a la final".

Javier Tebas, president de Lliga de Futbol Professional (LFP), va parlar en declaracions a 'Eldebatedehoy.es', sobre una possible xiulada a l'himne espanyol a la final de Copa, afirmant que "No sé si hi hauran sancions econòmiques. La Copa del Rei no és de la Lliga. Sempre he dit que s'hauria de sancionar i, fins i tot, arribar, per què no, a suspendre un partit, però com que no es legisla en aquesta direcció… S'hauria de canviar la llei i aplicar el 155 dins el Wanda Metropolitano en cas de xiulada".