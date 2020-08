Bartomeu: "El futur de Ter Stegen passa sí o sí pel Barça"

Josep Maria Bartomeu ha assegurat que el porter alemany seguirà a Can Barça. "El Marc és un jugador i una persona excel·lent. Amb la situació actual, el Marc ha dit: «Esperem que tot estigui més tranquil per parlar del meu futur», però que el seu futur passa sí o sí per renovar pel Barça. Quan acabi tot això del covid-19 parlarem amb ell per a la renovació", ha afirmat contundentment el president blaugrana.

Bartomeu també ha volgut tranquil·litzar els dubtes sorgits sobre la continuïtat de Leo Messi al club els pròxims anys. "Vol acabar la seva vida professional al Barça, crec que és el club de la seva vida i és un home per a un club. No tinc cap dubte que Leo Messi, d'aquí 3 o 4 anys o molts anys més, deixarà de jugar a futbol al FC Barcelona", ha assegurat.

Amb qui s'ha mostrat dolgut ha sigut amb Arthur. El brasiler va decidir no tornar als entrenaments tenint tancat l'acord amb el Juventus de cara a la temporada que ve, i el president blaugrana no troba correctes les formes. "Arthur va rebre una oferta del Juventus i el Barça no hi va poder arribar. Va ser llavors quan es va arribar a un acord (a quatre bandes), perquè l'oferta de la Juve era bona per ell i el Barça no podia dir que no". Sobre la decisió d'Artur de no tornar als entrenaments ja amb la mirada posada a Torí, Bartomeu ha explicat que no li ha agradat gens al club: "Creiem que no és bo per als seus companys, ja que l'equip el necessitava".

En clau de fitxatges, els noms de Lautaro i Neymar copen l'actualitat blaugrana. El president ha explicat que la situació econòmica no és bona per pensar en fitxatges que impliquin tal quantitat de diners. "No preveiem grans incorporacions, ni nosaltres ni en el món del futbol, especialment en els equips top", ha reflexionat Bartomeu.