Ferran Bassas torna al Joventut de Badalona

Ferran Bassas torna a casa vuit anys després. El Joventut de Badalona ha fet oficial el seu fitxatge per a les properes tres temporades. El base barceloní del planter verd-i-negre arriba procedent de San Pablo Burgos, on ha jugat aquesta temporada.

Amb 28 anys, aquesta temporada s’ha convertit en un dels jugadors revelació de la Lliga Endesa. La seva temporada a Burgos ha estat sensacional i a més ha liderat l’equip fins a les semifinals pel títol. Ha sumat de mitjana 10,5 de valoració, 8,5 punts, 4,4 assistències i un 41,5% en triples per partit. Fins i tot li va permetre debutar amb la selecció espanyola al mes de febrer davant Romania i Polònia.

Format a les categories inferiors del Sant Josep, Bassas va jugar posteriorment al Joventut. La temporada 2010-11 va marxar cedit al CB Prat de la LEB Plata, la tercera divisió. Després d’un breu pas per la Penya, en la qual arribaria a debutar el següent any a la pista del Bàsquet Manresa, va marxar dos cursos més al Prat, fins a fer el salt a la LEB Or de la mà de l’Oviedo.

Però la seva arribada a l’ACB no es produiria fins als 23 anys. Bassas signava per l’Iberostar Tenerife la temporada 2015-16 sota el cartell de millor assistent de la segona categoria. Amb el club tinerfeny aconseguiria guanyar la FIBA Champions League i la Copa Intercontinental FIBA abans de posar rumb al San Pablo Burgos.

Ferran Bassas es converteix en la segona incorporació de la Penya després del fitxatge del pivot lituà Vladimir Brodziansky, procedent de l’Obradoiro. El tècnic de l’equip badaloní, Carles Duran, podrà comptar amb un nou efectiu per a la propera temporada a la direcció del joc, a més dels joves bases Nenad Dimitrijevic i Arturs Zagars.