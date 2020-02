L’últim tren europeu per a la Penya passa per Andorra

El Club Joventut de Badalona, impulsat per l’èpica victòria de diumenge al camp del Reial Madrid, es vol enganxar a l’últim tren per ser als play-off de l’Eurocup davant un MoraBanc Andorra que ja no té opció de superar la ronda del setze millors (20.00 h, DAZN).

Als de Badalona només els val un resultat positiu per arribar amb opcions de classificació a l'última jornada, en la qual rebran l’Unicaja en un enfrontament directe. De fet, en cas que els catalans perdin al Pavelló de Govern necessitaran obligatòriament una derrota dels andalusos davant el Tofas Bursa per no caure matemàticament eliminats.

Per afrontar aquest transcendental compromís, el preparador verd-i-negre, Carles Duran, podrà comptar, en principi, amb els mateixos jugadors que ja van participar en el duel contra el Reial Madrid. Un dels principals arguments de la Penya serà l’aportació del nou fitxatge Tony Wroten, que en el seu debut al Wizink Center ja va demostrar la seva capacitat anotadora en firmar tretze punts en els disset minuts que va estar sobre la pista, a més d’un triple determinant a l’últim minut.