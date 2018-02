La Penya millora a Andorra però no en fa prou per sortir del pou (88-81)

La Penya seguirà una jornada més en zona de descens després de caure a la pista del MoraBanc Andorra (88-81) en el primer partit amb Carles Duran a la banqueta, després del canvi de tècnic que va posar punt i final a l’etapa de Diego Ocampo. L’equip badaloní, amb el suport d’un centenar d’aficionats, va mostrar-se més competitiu que en les darreres jornades, però un mal tercer quart (27-20) els va condemnar.

La Penya va sortir endollada amb una bona direcció de joc de Laprovittola en el tercer partit del base argentí amb els colors verd-i-negres. Jordan va imposar la seva llei sota la cistella, malgrat que amb el pas dels minuts, el fons d’armari de la banqueta andorrà va deixar sol el jamaicà en la captura del rebot, on sempre va manar el MoraBanc. Malgrat tot, la Penya va arribar a situar-se 10-18 per davant, tot i que una bona reacció local va tancar el primer quart amb un 25-22 igualat. Si el segon quart va ser de nou un intercanvi de cops, amb detalls de Dimitrijevic i dues accions brillant de Gielo, el tercer va ser clau, ja que la Penya semblava escapar-se amb un 50-56, però en pocs minuts es va trobar per darrera 67-61 ja que Jelinek i Fernández es van fer amb el control del matx.

Al darrer quart, Gielo va liderar una nova reacció catalana (73-72), en un partit en que el local Moussa Diagne va haver d’abandonar la pista en llitera després d’un cop terrible en l’esquena quan lluitava per un rebot. Després del primer ensurt, Diagné va poder tornar a veure el final del partit des de la banqueta, veient com entre Fernández, Blazic, Jelinek i un Albicy sempre actiu en la direcció de joc, el Morabanc manava al marcador contra una Penya cada cop més nerviosa en atac. Només la ràbia de Jerome Jordan permetia als badalonins seguir amb opcions. Duran va optar per donar de nou la direcció de joc a un Laprovittola sempre atrevit, però en el pitjor moment l’argentí va perdre dues pilotes en atac. Jelinek en canvi, no va fallar amb cinc punts consecutius, amb un triple definitiu, sentenciat un partit que significa la novena derrota consecutiva del Joventut. La Penya, a dos triomfs de la zona de salvació, visita la propera jornada l’altre equip en zona de descens, el Betis, en un duel a vida o mort