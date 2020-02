Marcelinho Huertas, botxí de la Penya a Tenerife (96-90)

El retorn a l’activitat de la Penya, també després d’uns dies de calma, no ha acabat bé, amb una derrota dolorosa a la pista del Tenerife (96-90). L’equip de Carles Duran ha dominat el marcador en els primers quarts, però la falta d’intensitat defensiva els ha condemnat: han encaixat 63 punts en els dos últims quarts.

El veterà brasiler Marcelinho Huertas, amb 25 punts i 16 assistències, ha trencat la defensa dels verd-i-negres, que guanyaven per 33-42 al descans. En els primers quarts, de fet, la Penya ha aconseguit bloquejar l'atac local, amb un recital ofensiu de Prepelic, autor de cinc triples.

Però un parcial de 9-0 dels locals al tercer quart ha començat a marcar el destí del partit. Sense Dimitrijevic, afectat per una grip, la Penya suma la 13a derrota de la temporada tot i els 32 punts de Prepelic, com sempre brillant en atac, però no tant en defensa. El jove Zagars, amb 12 punts, també ha firmat una bona actuació en una Penya que, de mica en mica, s’acomiada del play-off.