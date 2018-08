El Joventut inicia la pretemporada amb il·lusions renovades

El Divina Joventut arrenca aquest dijous la pretemporada amb la seva plantilla encara sense tancar en espera de fitxar un pivot, i sense la presència de Quincy Miller, una de les estrelles de l'equip al costat de l'argentí Nico Laprovittola.

L'ala-pivot nord-americà arribarà a final de mes, segons va comunicar el club verd-i-negre, per posar-se a les ordres de Carles Duran, a qui la 'Penya' va renovar per dues temporades després d'arribar intervingut el curs passat per salvar l'equip, complint amb escreix.

Aquest dijous comença una "nova etapa" en la història del Joventut després d'arribar a un acord amb el grup inversor Scranton Enterprises, lligat a la família Grífols, que subscriurà íntegrament, si és necessari, l'ampliació de capital de 3,69 milions d'euros que els accionistes hauran d'aprovar el 13 de setembre.

Aquesta important injecció econòmica va permetre a l'entitat catalana, que fa cinc mesos va plantejar als seus accionistes la liquidació del club, renovar Laprovittola i fitxar Miller, un jugador també de nivell Eurolliga per elevar les seves aspiracions amb vista al pròxim curs.

Laprovittola estarà aquest dijous a la Clínica Rehabilitació Gramenet, a Santa Coloma de Gramenet (Barcelonès), a la primera de les dues jornades de revisions mèdiques al costat de tres fitxatges verd-i-negres més: l'escorta nord-americà Dakota Mathias, l'aler israelià Shawn Dawson, i l'ala-pivot canadenc Conor Morgan.

Mathias arriba a Badalona des de la universitat nord-americana de Purdue, on l'any passat va ser el sisè millor jugador de la NCAA en percentatge d'encert en triples, amb un 46,6%. L'escorta, a més, destaca també per la seva bona defensa, pel que pot ser una de les sensacions de l'equip.

Dawson procedeix de l'equip israelià del Bnei Herzliya i és un aler atlètic capaç de sortir al contraatac i anotar des del perímetre, on també s'aplica en defensa. I Morgan serà el teòric recanvi de Miller en la posició del quatre en la que serà la seva primera experiència professional.

Dijous també passaran la revisió mèdica els joves Xabi López-Aróstegui i Simon Birgander, en la seva segona campanya al conjunt verd-i-negre; mentre que divendres serà el torn del capità, Albert Ventura, l'aler Sergi Vidal, el base Nenad Dimitrijevic i l'ala-pivot José Ignacio Nogués.

Duran també disposarà durant la pretemporada de quatre jugadors del seu equip vinculat, el Prat-Joventut: el base letó Arturs Zagars, els alers espanyols Josep Busquets i Joel Parra, i el pivot neerlandès Terrence Bieshaar.

Amb aquests vímets, l'equip de Badalona ha d'aspirar a molt més que assegurar la permanència i, com a mínim, no passar les dificultats de la passada campanya quan va planejar més que mai el fantasma del descens a la Lliga LEB.

Abans del debut a la Lliga Endesa, l'últim cap de setmana de setembre a la pista del Breogán, els homes de Carles Duran jugaran una sèrie d'amistosos que el club encara no ha tancat.

El primer de la pretemporada el jugarà el 25 d'agost a Sant Julià de Vilatorta (Osona), contra la Universitat de Michigan, dins de la 34a edició del Torneig BBVA. En aquell mateix escenari s'enfrontarà al Barcelona Lassa el 2 de setembre.

El primer títol de la temporada, la Lliga Catalana, arribarà el 8 de setembre en la semifinal que l'enfrontarà al Morabanc Andorra. En cas de victòria, jugarà la final diumenge 9 contra el guanyador de l'altra semifinal, que enfrontarà el Barcelona Lassa amb el Baxi Manresa (Bages).

El 15 i 16 de setembre participarà a Oviedo al circuit Movistar. El seu primer rival serà l'UCAM Múrcia i en la segona jornada s'enfrontarà al Obras Sanitarias argentí.