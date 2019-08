Juanmi Jiménez: “Rubi vol un Betis vistós, com sempre, però més consistent”

Les urgències arriben d’hora a la Lliga per al Barça i el Betis, que van perdre a la primera jornada i s’enfronten demà, a la segona, al Camp Nou. L’equip sevillà arriba amb Rubi a la banqueta, la valentia de Quique Setién encara vigent i un grapat de cares noves. Entre elles, la de Juan Miguel Jiménez (Coín, Màlaga, 20 de maig del 1993), un davanter jove, amb hores de vol a Primera i que té ganes d’arrelar-se al Benito Villamarín.

M’imagino que no et deu haver calgut gaire adaptació a Sevilla...

No, ser andalús m’ajuda molt. Estic perfectament instal·lat a la ciutat, amb els meus a prop, i m’he trobat un vestidor que és com una família.

Com és que has acabat al Betis?

És un tema que ve de lluny, la veritat. A finals de l’any passat, quan l’entrenador era Quique Setién, ja va sorgir l’interès. És un projecte amb molta repercussió i molt il·lusionant, i espero que tot surti bé. He signat per a cinc temporades; busco estabilitat.

Què va fer que et decidissis pel Betis?

Va ser fàcil. Tenia ganes d’un canvi i va ser afalagador que un club tan important s’interessés per mi. A la Reial Societat vaig tenir poca continuïtat, potser menys de la que em mereixia. Espero canviar aquesta dinàmica treballant cada dia per aconseguir un lloc a l’onze.

¿Aquest Betis, amb més de 50.000 abonats, és un projecte de Champions?

El nostre objectiu són les places europees, quedar entre els primers de la Lliga. I si és zona Champions, doncs millor. Però el que és evident és que hem de pencar per compensar el suport espectacular de l’afició.

¿Tan bo és Nabil Fekir?

Que és un futbolista diferent es nota als pocs segons de veure’l tocar la pilota. Espero que ens ajudi moltíssim.

¿Creus que el pas de Setién pel Betis ha fet evolucionar la identitat del club?

Quan veies el Betis de Setién sabies que veuries bon futbol, era una benedicció per a l’aficionat. Però al final manen els resultats, i no van ser gaire bons. Ara hi ha un altre tècnic, amb el seu propi mètode. L’hem d’anar coneixent.

Què us demana Rubi?

Que siguem més consistents. En atac tenim moltes alternatives, però sense pilota hem de ser més sòlids. L’any passat el Betis va perdre molts punts per arriscar massa en alguns moments, com per exemple en la sortida des del darrere. Rubi vol seguir dominant la pilota i sent vistós, però amb matisos.

¿Rubi és conscient que te’n surts bé al Camp Nou?

Sí que és un estadi on m’ha anat bé [tres gols en cinc visites amb el Màlaga i la Reial Societat], però em serà igual marcar o no si guanyem el partit. M’importa sumar els tres punts. Els necessitem després de perdre el primer partit. Si pensem en empatar al Camp Nou, perdrem.

La possible baixa de Borja Iglesias et pot obrir les portes de l’onze...

Això són decisions de l’entrenador. Jo treballo per estar sempre disponible.

El Betis va guanyar 3-4 a Barcelona fa un any. Què caldrà fer bé demà per repetir l’èxit?

Aquell precedent és un mirall perfecte. S’ha de fer un partit complet, anar al límit, aprofitar les ocasions que tinguem i saber que hi haurà moments en què el Barça et dominarà. I si l’any passat va funcionar jugar de tu a tu, ho haurem de tornar a intentar.

I amb Messi, si reapareix contra vosaltres, què s’ha de fer?

Doncs el mateix de sempre: intentar que no entri gaire en joc, perquè ell sol pot resoldre. Però tampoc ens hem d’obsessionar. A banda de Messi hi ha més jugadors capacitats per ser decisius. I, al final, el més important és com sortim nosaltres a jugar el partit.