Juanpe Ramírez: “S’està complint tot el que fa poc veia molt lluny”

Juanpe Ramírez és l’home del dia a Montilivi, on Delfí Geli i Quique Cárcel han encapçalat l’acte de presentació del contracte que uneix el central canari amb el Girona fins al 2022. Insubstituïble per a Pablo Machín –és el segon home més utilitzat-, ha mostrat la seva satisfacció per haver ampliat el vincle. “Estic molt feliç, s’està complint tot el que fa poc veia molt lluny. L’ascens a Primera, la confiança del club... són coses que havia somiat quan vaig arribar aquí i s’han fet realitat”. L’anterior finalitzava el 2019, d’aquí la velocitat amb què s’han produït uns moviments que el converteixen en el futbolista amb l’acord més llarg de la plantilla. “Hi ha pocs jugadors que poden dir que són on volen, em sento un privilegiat. Estic creixent, com molts dels meus companys, de manera paral·lela a la que ho fa el club”. Arribat la temporada passada, procedent del Valladolid, acumula 51 partits oficials -34 a Segona i 17 a Primera- vestint la samarreta del Girona, en els quals ha marcat 4 gols, repartits en dos a cada curs. “Intento donar el millor de mi mateix, independentment de la posició on em toqui competir. Si aquest equip es caracteritza per alguna cosa és per la seva competitivitat interna, les absències no es noten”. Adaptat a les exigències de l’eix defensiu blanc-i-vermell, viu el millor moment de la seva trajectòria esportiva. “Recordo totes les dificultats que he hagut de passar fins a arribar on sóc ara, puc dir que estic gaudint de la recompensa”.

El director esportiu del Girona, Quique Cárcel, l’ha qualificat com un exemple a seguir. “Té unes grans condicions i una forma de ser molt humil que s’adapta al nostre guió. El seu marge de creixement és ampli, encaixa perfectament amb les necessitats de l’equip”. El protagonisme dels jugadors que van assolir l’ascens és indiscutible. “La nostra feina, com a club, és premiar el rendiment dels futbolistes. Hem de tenir cura amb aquests detalls quan parlem d’un projecte a llarg termini, tothom està marcant un llistó molt elevat”. Tot fa indicar que els següents en renovar seran Aday i Alcalá, amb contracte en vigor fins al 2019. Per qui s’haurà d’esperar una mica més, és per Àlex Granell, que podria ser lliure el proper mes de juny. “No és cap secret que estem negociant la seva continuïtat, el més important és que les dues parts anem per feina. Personalment, crec que anem pel bon camí però fins que no estigui tot tancat, no podem assegurar res”. Cárcel també ha parlat de la finestra de fitxatges, assegurant que el més probable és que arribi alguna cara nova, deixant la porta oberta a possibles sortides. “Pot arribar qualsevol tipus de perfil ofensiu: expert i de rendiment immediat o jove amb ganes de créixer. El que està fent l’equip enforteix la seriositat del projecte, a nivell d’estratègia i presa de decisions, m’ajuda moltíssim. No tenim nervis i podem treballar pensant més en el futur que no pas en el present”. Després d’afirmar que l’acord amb el Metz per Boulaya és imminent –“falta conèixer les condicions”-, i que Sandaza concretarà una nova cessió el més aviat possible –“necessitem que torni a demostrar les seves qualitats”-, ha assegurat que no té constància de l’adéu de Kayode. “És qui més pateix per haver arribat tard. Machín compta amb ell i el nostre objectiu és que doni el millor de si mateix amb nosaltres”.

“Aquest tram de curs és de notable alt”

Per la seva part, Pablo Machín ha fet balanç d’una primera volta on el Girona ha sorprès a tothom. “No ens posem un excel·lent perquè som exigents i volem deixar un marge de millora, però aquest tram de curs és de notable alt”. Amb 26 punts a la butxaca, els gironins han aconseguit un marge de 10 punts respecte el descens. Tot i així, hi ha aspectes a corregir. “Si segurament Valverde vol millorar, com no ho haig de pretendre jo? Possiblement, la imatge donada a camp de l’Eibar és la que més crida l’atenció, ens ha de servir d’exemple per com no fer les coses. Posats a demanar, hem d’estar més encertats a l’hora de tancar els partits, encara tinc al cap el dia de l’Alabès”.

El tècnic sorià defuig de la paraula Europa. “A Segona, és característic que hi hagi sorpreses agradables, però a l’elit les diferències estan més marcades. El primer objectiu és la permanència; quan hi arribem, ens marcarem altres fites”. Mantenir aquest nivell fins al final de temporada, és el gran repte d’un conjunt que no vol baixar del núvol en què viu instal·lat. Massa ràpid fins i tot per pair-ho. “Tot es mou a una velocitat de vertigen, fa certa ràbia no tenir temps per gaudir de tot el que estem aconseguint. L’última gran celebració va ser el dia de l’ascens, però quan han finalitzat la resta de partits històrics (el debut contra l’Atlètic, les victòries contra el Màlaga i el Deportivo, la remuntada contra el Madrid o la darrera golejada contra el Las Palmas, entre d’altres) ja hem hagut de posar-nos a treballar en el següent enfrontament. El dia a dia i la immediatesa de la competició, no permeten distraccions” ha conclòs, amb la ment focalitzada en el desplaçament del dissabte, al Wanda Metropolitano.