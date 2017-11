El cuiner Nandu Jubany ha presentat aquest dijous, al costat del seu equip, el projecte #NanduDakar18, que el portarà a disputar el ral·li. L'any passat, Jubany ja va preparar la seva participació al Dakar, però una lesió de gravetat al canell durant uns entrenaments al Marroc, a falta de poc més de quinze dies per a l’inici de la prova, va impedir que el cuiner hi prengués part. Ara hi torna.

El cuiner, que correrà el Dakar amb una KTM 450 Rally, ha explicat que “aquest any el somni és poder fer la sortida del Dakar i, evidentment, poder acabar si tot va bé". "Les lesions de l’any passat no m’han fet tirar enrere. Sempre dic que no es poden deixar de fer les coses que sempre has volgut fer”, afegeix. Jubany ha agraït tot l’esforç i dedicació de l’equip que l’ajuda a preparar i que avui ha sigut al seu costat: Nani Roma (mànager), Rosa Romero (companya d’entrenaments), Jordi Viladoms (expilot i director de KTM Rallies), Jaume Palau (preparador físic), Toni Solà (nutricionista) i Marc Capdevila (fisioterapeuta).

540x306 Nandu Jubany, llest per debutar al Dakar / ARA Nandu Jubany, llest per debutar al Dakar / ARA

Nani Roma i Jordi Viladoms han dit que “en Nandu té molta energia i quan es posa en un projecte arriba al final”. Per la seva banda, Rosa Romero ha assegurat amb humor: “Ell ens porta avantatge a tots perquè està acostumat a no dormir. I al Dakar es dorm molt poc”.

Joan Font, baixa

El pilot català Joan Font, en canvi, ha informat aquest dijous que no podrà disputar la pròxima edició del Dakar ja que té fracturada la clavícula esquerra després de patir una caiguda en bicicleta de carretera. El pilot de Vic tenia previst disputar el Dakar 2018 al volant d'un Toyota Land Cruiser preparat per Jaton Racing .



" Renunciar al Dakar és una veritable llàstima , però, segons els metges , al gener no estaria recuperat del tot i competir lesionat hauria sigut una bogeria", ha afirmat el pilot osonenc.