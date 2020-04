Jugadors-directius, un conflicte que ve de lluny

A diferència de l’Espanyol o l’Atlètic de Madrid, els altres clubs que han realitzat un ERTO aquests dies, el Barça no va emetre un comunicat conjunt quan va anunciar les seves retallades. Primer els futbolistes van publicar el seu, en què deixaven anar un missatge: se sentien dolguts, ja que des de dins del club se’ls havia volgut fer quedar com els dolents de la història en les negociacions per tallar el sou durant la crisi del covid-19. Després va arribar el comunicat del club. Tensionat per un escenari en el qual han quedat retallades vies d’ingressos, el Barça no ha pogut amagar un nou incident entre el vestidor i la llotja. Jugadors i directius no es porten bé, fins al punt que alguns membres de la junta creuen que el comunicat dels jugadors no deixava de ser “un gest de cara a la galeria”. Fonts consultades per l’ARA admeten que l’acord per retallar-se el sou hauria pogut ser una realitat abans si la relació entre les dues parts no hagués estat presidida per “la desconfiança”. El vestidor està especialment dolgut, ja que considera que persones properes al president Bartomeu s’han dedicat a filtrar missatges negatius sobre ells a la premsa. L’escàndol destapat per la cadena SER sobre els serveis per monitoritzar les xarxes que va acabar amb la publicació de continguts crítics contra els jugadors ha fet sospitar encara més alguns membres del primer equip. Segons ells, els últims mesos des de la directiva s’ha enviat el missatge que els futbolistes tenen massa poder, fet que els jugadors neguen. I al mig d’aquest cas, sempre apareix el mateix nom: Neymar.

Un fitxatge que va canviar-ho tot

L’operació per la qual el brasiler va decidir marxar al PSG va deixar molt tocada la relació entre jugadors i directius. Els futbolistes consideraven que el president Bartomeu no havia fet prou per convèncer Neymar perquè es quedés, però a la llotja no va agradar la famosa fotografia penjada per Piqué a les xarxes en què afirmava que el brasiler es quedava. La gestió del cas no va agradar als jugadors, que van començar a desconfiar de la capacitat de la directiva de moure’s al mercat de fitxatges. El nom de Neymar, de fet, ha tornat a ser important els últims mesos. Els jugadors no van amagar aquest estiu que els hauria agradat veure com el brasiler tornava al Camp Nou, però finalment va arribar Griezmann. El mateix Messi va insinuar que si realment el vestidor mana tant, s’hauria fitxat Neymar. No va ser així.

La directiva s’ha sentit en ocasions “presonera”, en paraules d’un directiu, d’una plantilla que després de guanyar-ho tot, ha aconseguit renovacions a l’alça gairebé sempre que s’han negociat salaris. A la llotja s’ha acabat consultant els pesos pesants del vestidor sobre noms de fitxatges, però els esportistes argumenten que han sigut converses normals que en cap moment s’han convertit en ordres a l’àrea esportiva. El diàleg, però, sempre és tens i aquesta temporada els incidents s’han multiplicat, com en el dia que s’havia d’estrenar la sèrie produïda pel club, Match day, al teatre del Liceu. Cap membre de la plantilla va anar-hi.

Ni tan sols Eric Abidal, que va ser escollit per portar l’àrea esportiva i fer de pont entre vestidor i llotja, ha calmat les aigües. Al contrari, el francès va rebre l’estirada d’orelles de Messi quan l’argentí va entendre que Abidal volia culpar els jugadors del final de Valverde. Les dues parts segueixen unides per un objectiu, guanyar. Però admetent que, si arriben les derrotes, els retrets poden passar a ser més públics.