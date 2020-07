“Jugant així tampoc podrem guanyar la Champions”

“No volíem acabar la temporada així, però representa com ha anat la temporada. Hem sigut un equip molt irregular, molt dèbil, amb poca intensitat… Hem perdut molts punts on no tocava i el partit d’avui és un resum de l’any”. Just a l’acabar el partit contra l’Osasuna Lionel Messi va fer de capità i va alçar la veu. Amb una forta autocrítica cap a l’equip, el club i Setién, Messi va deixar clar que “la sensació de l’equip és que intenta i no pot. Que deixa molt a desitjar en molts partits. En la primera part deixem fer molt al rival i en la segona part reaccionem. Sembla que calgui que ens facin un gol”. Quique Setién en roda de premsa va donar la raó al capità tot i que creu que hi ha coses que sí que s’han fet bé. Respecte a la Champions, el tècnic va dir: “L’autocrítica ha de venir per part de tots i jo soc el màxim responsable, però per descomptat que em trobo capacitat i amb l’energia. Estic convençut que serem un equip diferent, amb actitud pel que fa a l’aspecte anímic, i que afrontarem aquesta competició amb les màximes garanties. Si som com som realment, exigents amb nosaltres mateixos, podem fer-ho bé. Però evidentment que hi ha coses que hem de millorar. Però hi ha coses que també hem fet bé i no ho hem de tirar per terra”, va reflexionar el tècnic.

Es tracta d’un tècnic que entrava per primer cop al vestidor del Camp Nou, acompanyat del seu cos tècnic, el 14 de gener del 2020. El mateix vestidor on pocs dies abans encara feia les xerrades tècniques Ernesto Valverde. “No ha sigut una sorpresa per a l’Ernesto. Hem fet aquest canvi ara perquè estem a meitat de temporada i ens cal un impuls per acabar-la. Un impuls que pensem que ens ajudarà per a la Lliga, la Champions i la Copa”. Poques setmanes després, el 6 de febrer, l’Athletic Club eliminava el Barça als quarts de final de la Copa. I el somni del triplet quedava reduït a un doblet. El 16 de juliol el Madrid celebra la seva segona Lliga en cinc anys. I el doblet queda reduït a una Champions en què tècnic, jugadors i directiva s’hi juguen molt. “El que hem viscut ha sigut molt dolent des del gener fins ara”, va explicar Messi.

En cas de no poder guanyar la competició continental, precisament el torneig en què les últimes temporades el Barça ha rebut els cops més durs, de Roma a Anfield, el Barça viuria la primera temporada en blanc des de la temporada 2007/2008, l’última de Frank Rijkaard a la banqueta i amb Ronaldinho sobre la gespa. La temporada que gairebé acaba amb el mandat de Laporta, que va viure una moció de censura. La que va provocar una revolució que tenia noms i cognoms, Pep Guardiola. Messi, però, ho veu molt complicat. “Vaig dir que si jugàvem així no ens servia per a la Champions. Queda clar que no ens serveix ni per a la Lliga”, va expressar l’argentí a l’acabar el partit.

L’any 2020 va començar de la pitjor manera quan a l’Aràbia Saudita l’Atlètic de Madrid va eliminar el Barça a les semifinals de la Supercopa d’Espanya. Una derrota que va provocar el relleu a la banqueta blaugrana. La temporada 2013/2014 va ser l’última en què el Barça no va guanyar cap dels tres títols grans, però aquell any, amb Gerard Martino a la banqueta, es va poder guanyar la Supercopa d’Espanya. Aquesta temporada, de moment, ni això.

Una plantilla curta

Després de jugar el cap de setmana a Vitòria l’últim partit de la Lliga més llarga i estranya, els jugadors del Barça gaudiran d’uns dies de descans abans de tornar per començar a preparar el partit de tornada dels vuitens de final de la Champions contra el Nàpols, el 8 d’agost. Gairebé tres setmanes per recuperar la forma física i intentar retrobar la unió. En unes dates en què altres anys ja es juguen els primers partits d’una nova temporada, el Barça acabarà un exercici en què la Champions decidirà la sort d’un munt de professionals. Sense miracle europeu, uns quants jugadors i potser el tècnic hauran de fer les maletes. “Espero ser l’entrenador quan arribi el partit contra el Nàpols, crec que s’han fet algunes coses molt bé des que vaig arribar, però Messi té raó en moltes coses”, va dir un Setién acorralat, que fa pocs dies ja va rebre la visita de Bartomeu, Eric Abidal i Òscar Grau a casa seva per explicar-li que el seu càrrec no perillava. Després de perdre la Lliga i fer-ho d’aquesta manera, els telèfons dels responsables esportius del Barça treien fum.

I tot abans de l’últim any com a president de Josep Maria Bartomeu, que va acabar el seu primer mandat amb un triplet. “La gent s’està quedant sense paciència perquè nosaltres no els estem donant res”, va explicar Messi, frustrat després de la derrota. Ara encara els últims mesos amb el fantasma de tenir una temporada en blanc. Una lenta decadència. L’argentí, de fet, no es va estar d’assenyalar Setién recordant que els problemes de joc van començar al gener. És a dir, amb el canvi d’entrenador.

Un Setién que es fa a la idea que podria marxar abans del partit contra el Nàpols, tal com acaba aquesta Lliga, la pitjor, estadístiques en mà, en 12 anys. I per acabar, queda encara el partit de Vitòria, en què sense Piqué, ni Rakitic ni Junior Firpo, l’entrenador gairebé no tindrà jugadors del primer equip. “La meva idea és que Riqui Puig, Ansu Fati i Araujo juguin amb nosaltres, perquè no tenim jugadors per omplir la convocatòria”, va explicar, ja que diumenge el filial juga el primer torn del play-off d’ascens a Segona. El filial es juga el seu futur just quan el primer equip sembla no tenir-ne gaire, de futur. Tot dependrà del que passi a la Champions. Però abans caldrà sobreviure a tres setmanes sense futbol que poden fer-se molt llargues per a un Barça derrotat.