Alfred Julbe confirma que dirigirà el Barça Lassa "a curtíssim termini"

Alfred Julbe, que des de dilluns a la nit dirigeix de manera interina el Barça Lassa de bàsquet arran de la destitució de Sito Alonso, ha reconegut que el seu pas per la banqueta del primer equip serà "puntual" i per només uns dies. De fet, la intenció dels executius de la secció és la de trobar nou entrenador abans de la Copa del Rei, que es disputarà a Gran Canària del 15 al 18 de febrer.

"El club ha estat molt clar sobre la meva situació. Ja han dit que estan buscant un entrenador. M'han demanat una ajuda puntual. M'han plantejat treballar a curtíssim termini i els jugadors també ho saben", ha explicat abans de l'entrenament d'aquest dimecres, previ al partit a Tel Aviv contra el Maccabi.

Després de sumar 21 derrotes en els 40 partits oficials que ha disputat fins ara, el tècnic barceloní no amaga que "l'equip està en una situació complicada" i comenta que el seu pla de treball -abans de tornar a dirigir el Barça B- passa per "ajudar els jugadors a netejar la ment" i despertar el grau de "professionalitat" que porten.

Julbe, que sap que no té temps per "tocar gaires tecles", intentarà convèncer els jugadors amb "alguna qüestió tàctica o alguna conversa". De totes maneres, ha trencat una llança a favor dels integrants de la secció. "Aquests jugadors han jugat a molt bon nivell no fa tant. Són gent de molt talent físic i basquetbolístic preparada per estar competint en màxims, i ningú visualitzava una situació com la que hi ha ara mateix", ha afegit.

El Barça, desnonat virtualment a l'Eurolliga, visita la pista del conjunt israelià, que lluita per ficar-se en els 'play-off' al títol. "Serà un partit competit amb un ambient espectacular", ha resumit Alfred Julbe.