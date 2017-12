Chen Yansheng: "Tenim un club sòlid en l'àmbit de la tresoreria, crec que no ho valorem prou"

“Farem bona la cita d’un filòsof xinès: l’univers avança constantment i l’home ha d’imitar l’univers”. El president de l’Espanyol Chen Yansheng, ha descrit així el seu full de ruta davant dels accionistes blanc-i-blaus. En una junta plàcida -Rastar domina el 99,35% d’accions-, s’han aprovat els comptes de l’exercici 2016-17 i s’han unificat els mandats dels deu membres del consell d’administració, que tindran vigència pels propers cinc anys. El propietari xinès ha qualificat de “bona” la valoració de l’exercici 2016-17, el segon consecutiu que tanquen amb beneficis.

Els 6,5 milions de guanys són els més alts des de l’exercici 2003-04, quan gràcies a la venda dels terrenys on ara hi ha l’Splau es va generar un superàvit de 3 milions. Unes xifres moderades que, però, han estat considerades massa baixes per alguns accionistes, que han demanat més ingressos en diferents partides i menys despeses.

El consell ha destacat la reestructuració del deute, que inclou la liquidació de tot el que es debia a Hisenda. Des del juny del 2015 fins aquest desembre, l’entitat periquita ha pagat 50 milions a l’administració pública, uns 40 dels quals amb Rastar a la directiva. “Vam complir molts dels objectius marcats, sobretot econòmicament. Avui tenim un club sòlid a nivell de tresoreria, crec que no ho valorem prou”, ha matisat Chen, que ha insistit en la idea d’apropar-se en “un club autosuficient”. El dirigent ha demanat paciència i temps per assolir l’èxit, “un camí que sempre és llarg i difícil”.

Preguntat per la preocupació esportiva que tenen molts aficionats, el dirigent ha reconegut que la situació esportiva encara ha de millorar: "Rastar té el 99,35% de la propietat del club. Jo sóc el més preocupat dels presents pels resultats esportius, però això és una inversió a llarg termini, no és res per especular. Som conscients que el rendiment d’aquest curs no és del tot satisfactori". I també s'ha referit a la baixa quantitat d'espectadors al camp: "Pel que fa a l’assistència de l’estadi, sabem que està molt vinculada als resultats esportius, que és el més important". Chen, així mateix, ha desitjat que l'equip acabi la Lliga per sobre de la posició que ocupa pel que fa al seu límit salarial, on és l'onzè equip amb major pressupost.

Chen ha defensat que han "gastat tot el pressupost" en salaris que els permet la Lliga per "obtenir el millor resultat possible", i ha deixat clar que, per continuar invertint en l'àrea esportiva, cal "un increment estable en els ingressos. No volem posar en risc l'equilibri financer del club per gastar molt en l'àrea esportiva". En aquest sentit, el vicepresident Adolf Rousaud ha puntualitzat que, degut a les restriccions del govern xinès, les inversions de Rastar estan restringides, i no poden fer "infinites ampliacions de capital".

Un creixement econòmic progressiu

El consell ha presentat uns ingressos de 76 milions d’euros, que creixen, sobretot, gràcies a l’augment dels drets televisius (augment de 13 milions). També creixen les despeses, fins els 70 milions, en bona part per culpa de 8 milions de despeses d’explotació per la cancel·lació de préstecs. El deute brut queda en 159 milions, mentre que el net es queda en 115 milions. El conseller delegat, Ramon Robert, ha tret pit d’aspectes com els patrocinadors que han renovat i firmat a llarg termini, així com l’augment del ‘ticketing’, que ascendeix als 2,19 milions, la xifra més alta de la història del club.

Robert també ha destacat que la temporada passada van tenir 100 dies d’esdeveniments que generaven ingressos en dies fora del partit. A més, ha insistit en la internacionalització del club i en l’assoliment de nous canals de venta: “Intentem potenciar, amb nous canals i touroperadors, l’arribada de més espectadors turistes”. Sense deixar de banda, això si, els socis: “S’ha consolidat el creixement de socis. No hi ha projecte si no hi ha massa social. Vam tancar amb un increment d’un 10,9% respecte el curs 2015-16. Aquesta setmana començarà, dimecres, la campanya de nous socis”.

Preguntat pel projecte de les seccions espanyolistes, el vicepresident Adolf Rousaud ha exposat que la prioritat, a hores d'ara, és el futbol, "on ha de recaure el focus d'atenció". "Les seccions són deficitàries. Ara volem garantir la supervivència de l’entitat, i anar construint de manera sòlida, pas a pas, el que anirem fent", ha afegit.

Òscar Perarnau fa balanç esportiu

Per primer cop després de la seva presentació com a director general esportiu, Òscar Perarnau ha comparegut per donar explicacions sobre la gestió esportiva del club. Perarnau ha valorat com a “meritori” el vuitè lloc assolit el curs passat, i ha reconegut que, actuament, no es troben en “un bon moment a la Lliga”. El coordinador dels diferent departaments esportius, però, ha puntualitzat que estan fent “autocrítica per trobar solucions”, i ha mostrat el seu ple suport al cos tècnic, "gent molt experta", i al vestidor, "espectacular a nivell humà". Perarnau, que des de fa unes setmanes compta amb l’ajuda de Raúl Tamudo, designat coordinador esportiu institucional, ha deixat clar que encara hi ha “molt marge de millora”, i ha desitjat que la Copa serveixi per rellançar l’equip com va fer-ho el curs 2014-15. A més, ha anunciat que a la secretaria tècnica estan en una fase de “creixement progressiu” que té per objectiu ampliar les bases de dades de jugadors a seguir.

Sobre la situació de Pau López, que segueix sense renovar, ha comentat com es troba el seu cas: "Amb el Pau s’ha fet un superesforç a nivell de club. La predisposició del jugador és bona, però encara no hi ha acord. S’ha d’equilibrar la parcel·la econòmica i esportiva. Lardín hi treballa des de fa mesos, mentrestant, no hi ha acord”. Sobre el fet que la plantilla sigui àmplia, s'ha mostrat sincer: "No ha estat útil, a dia d’avui, tenir 25 jugadors. Al gener intentarem que els jugadors que participen menys i busquen una sortida, cuidar els detalls i trobar una solució per totes les parts".

Perarnau també ha fet un incís sobre el futbol formatiu, i ha xifrat en uns 4.000 els nens i nenes que el club controla a través de les diferents escoles, acadèmies i campus. 1.935 són a Catalunya i Espanya, i altres 2.022 són d’arreu del món. “Volem fomentar l’esport i l’identitat del nostre club, així com controlar jugadors pel nostre futbol formatiu”, ha explicat.

Entre les projeccions pel 2018, queden l'objectiu de competir per Europa, tenir un 40% de jugadors del planter, assolir la xifra de 45.000 socis i 35.000 abonats i augmentar en uns 65% d'ingressos per patrocinis.