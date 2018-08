"Junts podem tornar a fer-ho". El Girona, a punt per rebre el Madrid

“Junts podem tornar a fer-ho”. El Girona confia a poder derrotar per segona temporada consecutiva el Reial Madrid a Montilivi, tal com va deixar clar amb el vídeo de motivació que va publicar a les xarxes socials per esperonar la seva afició davant la visita de l’equip de Julen Lopetegui aquest diumenge.

El vídeo, on apareixen els defenses Juanpe i Marc Muniesa i el capità de l’equip, el gironí Àlex Granell, apel·la a la històrica victòria de la temporada passada (2-1), la del debut del conjunt blanc-i-vermell a Primera, per demanar ajuda a l’afició davant la proximitat d’”un nou repte” per a l’entitat. “Vosaltres ens ajudeu a frenar el rival. Vosaltres formeu part de cada jugada. Vosaltres feu créixer la nostra història. Estem preparats”, remarquen els jugadors gironins just abans que aparegui un lema inequívoc en pantalla: “Tornar a creure. Tornar a lluitar. Tornar a somiar”.

Després de l’entrenament de dimecres, en una trobada amb la premsa, els futbolistes d’Eusebio Sacristán ja es van mostrar plenament convençuts de les seves possibilitats de batre el conjunt de Julen Lopetegui. “Sabem que serà un partit molt difícil, perquè el rival és el favorit, però si volen guanyar hauran de fer-ho molt bé. Esperem repetir aquell gran dia que la temporada passada li vam regalar a l’afició. Va ser inoblidable, va ser una gesta històrica”, va afirmar el defensa colombià Bernardo Espinosa.

Tornar a CREURE. Tornar a LLUITAR. Tornar a SOMIAR ⚪🔴



Tots junts ho podem tornar a fer! 💪 #GironaRealMadrid pic.twitter.com/By7dsJLFOn — Girona FC (@GironaFC) 23 de agosto de 2018

El Reial Madrid, per la seva banda, prepara el partit amb la possible novetat de la primera titularitat aquesta temporada del migcampista internacional croat Luka Modric, que després de l’esforç fet al Mundial de Rússia es va incorporar més tard als entrenaments. Aquest serà el primer desplaçament de Julen Lopetegui a la Lliga des que va arribar a la banqueta d’un Madrid que va debutar amb triomf contra el Getafe a la primera jornada. Abans, però, havia perdut la Supercopa d’Europa.