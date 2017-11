Valverde: "Volem arribar als resultats amb bon joc, però no sempre pots fer-ho"

Ernesto Valverde ha parlat a la sala de prensa del Juventus Stadium, deixant clar que "espero la millor imatge de la Juve, és un equip molt fort a casa i necessita guanyar. Espero la seva millor versió" avisant dels perills dels italians. Segons l'entrenador, quan un gran equip cau, com li ha passat a la Juve a la lliga, "vol aixecar-se de nou i és més perillós" recordant la derrota 3-2 contra la Sampdoria la darrera jornada.

Valverde ha admès que ·aturar Dybala ajudaria molt, però després cal controlar Pjanic o Cuadrado. Seria limitar un perill, però caldria estar atent a tot un bloc, el bloc de la Juve". Preguntat sobre l'estat del futbol italià, Valverde ha dit que "no veure Itàlia al Mundial crida l'atenció, per dir-ho suaument. Però des de la distància no puc dir gaire cosa. Ara, cal recordar que la Juve ha perdut dues finals de Champions. Vol dir que hi ha arribat, eliminant a grans equips. Jo quan veig la Juve, veig un gran equip, respecto molt la Juve. O la Roma o el Nàpols".

Jugar bé...quan pots

Valverde ha admès que "el camí per guanyar és jugar bé. Volem dominar el joc, però la Juve també vol fer-ho. Sol fer-ho, a la seva lliga. Serà un bonic duel per la pilota, com va passar a l'anada. Volem arribar als resultats amb el joc, però alguns dies no et surten les coses. Llavors també cal aconseguir els resultats".

Parlant més sobre aquest punt, ha admès que "els equips ens tanquen espais, però volem la pilota. Si no hi ha pilota, cal ser solidari, defensar-se. Ara, l'equip vol controlar el joc, atacar...no sempre surt el millor joc, com els passa a tots, però es tracta de guanyar els dies que no pots estar brillant I fer-ho també quan si et surten les coses. Tenir jugadors com Ter Stegen ajuda, en defensa i en atac".

Tranquil amb Messi

Preguntat sobre Messi, i el fet que no s'ha fet la foto renovant amb Bartomeu, ha dit que "no tinc clar quina importància cal donar a la foto amb Bartomeu, ja que Messi és aquí, ha viatjat, juga amb nosaltres...per quina raó cal anar pensant més del que toca quan no passa res? Si juga amb nosaltres, cal deixar històries a part".

Valverde no ha volgut parlar del proper mercat de gener, deixant clar que "jo penso en classificar-me, en la propera jornada...tot gran equip sempre vol estar atent per millor, ja es veuria si s'entra o no al mercat. Encara falta".

Defensa de Vermaelen

Sobre els centrals, ha dit que "no vull preocupar-més abans de tenir problemes. De moment, tinc els centrals titulars contra la Juve. Després ja tocarà pensar en València, quan no tenim en Piqué". Així, ha defensat Vermaelen, ja que "ha jugat dos partits seguits, en pocs dies, amb la selecció belga. Està llest per jugar".