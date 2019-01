Kanter (Knicks) té por de ser assassinat per Erdogan

El pivot turcosuís Enes Kanter, dels New York Knicks, no viatjarà a Londres per jugar el partit del 17 de gener davant dels Washington Wizards. Kanter ho farà perquè afirma que té por de ser “assassinat” per ordre del president turc, Tayyip Erdogan, ja que ell és seguidor de Fetula Gulen, el clergue acusat per Erdogan d’estar darrere de l’intent de cop d’estat del 2016. Un fiscal demana quatre anys de presó a Kanter si torna a Turquia.

Altres esportistes que han donat suport a Gulen han patit destins similars, com l'exjugador Hakan Sukur, que viu exiliat als Estats Units.