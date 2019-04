Kevin-Prince Boateng fa un nou partit per oblidar

El mercat d’hivern del Barça d’aquesta temporada va ser dels més inversemblants que es recorden els últims anys. El fitxatge per al curs vinent de Frenkie de Jong és una il·lusió, però abans el club va tancar dues incorporacions a manera de pedaç que, quatre mesos després, encara no han resolt el dubte del seu aterratge al Barça. Es tracta de Jeison Murillo i de Kevin-Prince Boateng.

Tots dos van ser titulars ahir, però qui va sortir més assenyalat d’El Alcoraz va ser el davanter. En el seu segon partit a la Lliga (el tercer en totes les competicions amb el Barça), Boateng va ser una llosa per a l’atac blaugrana. Mai va ser capaç de seguir-li el ritme a Ousmane Dembélé, la seva parella de ball en la davantera d’ahir a Osca, i va estar lent, tant en la desmarcada com en la presa de decisions. En una de les facetes en què a priori hauria de destacar, com és la descàrrega de pilotes en el joc d’esquena a porteria, la seva aportació també va ser residual.

Boateng va arribar al Barça procedent del Sassuolo italià com un pedaç després de la venda de Munir al Sevilla -el davanter espanyol d’ascendència marroquina quedava lliure a l’estiu i no va acceptar l’oferta de renovació del Barça, que en volia fer més calaix- i sabent que tindria un rol residual. Això no justifica, però, el seu baix rendiment quan ha jugat.

A principis de mes el periodista Javi Miguel, al El club de la mitjanit, va explicar que el cos tècnic està decebut amb el futbolista perquè “no li agrada gaire entrenar” i perquè “no va assistir a cap dels dos entrenaments voluntaris durant l’última aturada de seleccions”.