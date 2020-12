Kilian Jornet: "La manera de viure dels esportistes també contamina"

Kilian Jornet fa pocs dies va haver d'abandonar el seu repte de córrer 24 hores seguides en pista i batre el rècord del món. Portava 10 hores i va començar a trobar-se malament. "Ara estic millor, però toca descansar una mica", ha comentat l'atleta català des de Noruega, on viu, en una entrevista a TV3.

Jornet ha explicat que després de voltar per tot el món corrent per la muntanya, ha decidit fer un pas més enllà i ha creat la seva fundació per lluitar contra el canvi climàtic. "He creat la fundació perquè he vist que la manera de viure dels esportistes també contamina. No som propietaris del planeta, l'hem de preservar", ha apuntat l'atleta.

"Que el viatge sigui l'excepció, no la norma"

L'atleta català també ha parlat sobre la relació de la societat amb la natura: "Hem de mirar perquè hi ha unes zones molt massificades, i això és un problema. Hem de canviar el model econòmic perquè el model de treball fa que tothom faci festa els mateixos dies". Jornet considera que el món de les curses de muntanya és "un dels entorns amb més conscienciació", però, avisa, igualment els viatges "generen molta contaminació". "Cal repensar també el món de l'esport", ha afegit, i ha explicat que els regals que acostumen a donar-los després de les curses "acaben a les escombraries al cap de poc temps". "Hem de fer un canvi, i que el viatge sigui l'excepció, no la norma", ha resumit Kilian Jornet.

L'atleta català, que viu a noruega amb la seva parella, l'atleta Emelie Forsberg, ha explicat que estan esperant "un segon fill o filla". "A veure si poden jugar junts amb la nena. La nostra intenció és seguir fent el mateix mode de vida", ha apuntat, somrient.