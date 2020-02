Pau Gasol inaugura l'All-Star recordant la figura de Kobe Bryant

La 69a edició de l'All-Star de la NBA ha començat a Chicago amb un tribut en memòria de Kobe Bryant, l'exjugador mort fa pocs dies en una accident d'helicòpter, i David Stern, que va estar 30 anys al capdavant de la NBA, i va morir l'1 de gener als 77 anys.

"Como decía Kobe: 'Haced cosas épicas siempre'. Así que vamos a tener un fin de semana épico en su honor". Palabra de @paugasol. #NocheDeChavales pic.twitter.com/pTdcLHvki1 — #Vamos de Movistar+ (@vamos) February 15, 2020

El pivot català Pau Gasol i la veterana base Sue Bird, de la WNBA, han estat els encarregats de dedicar unes sentides paraules de record i admiració cap a tots dos, als quals van considerar "claus" en la globalització de l'esport del bàsquet. Gasol, company de Bryant amb els Lakers, als quals va ajudar a guanyar els dos últims títols de la franquícia, va dir que el seu llegat estaria sempre present, i va animar els jugadors a "fer coses èpiques, com sempre volia Kobe" aquest cap de setmana. "He estat preparant unes paraules, intentant memoritzar-les, però quan et trobes aquí parles des de el cor" ha dit Gasol, que encara no vol retirar-se i confia poder jugar els pròxims Jocs Olímpics. “Aquesta és una celebració de l’amor pur pel bàsquet, una cosa que ells dos van personificar. Sé que tots dos voldrien que gaudíssim aquests dies, que ens ho passéssim bé, ho donéssim tot i gaudíssim cada instant. Aquests dies seran un tribut vivent als seus respectius llegats» ha sentenciat el català.

Després del tribut s'ha jugat el partit de les Futures Estrelles de la NBA entre dos equips, un format per jugadors nord-americans i un altre d'estrangers. El partit, entre jugadors debutants d'aquestes dues últimes temporades, ha estat ideal per veure en acció l'aler Miles Bridges, dels Hornets, l'ala-pivot Zion Williamson, dels Pelicans i el base eslovè Luka Doncic, dels Mavericks de Dallas. Ells han posat l'espectacle en el partit, guanyant els nord-americans per 151-131.