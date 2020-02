La nit més emotiva a Los Angeles per acomiadar Kobe Bryant a l'Staples Center

Los Angeles Lakers han jugat el primer partit després de la mort del seu emblemàtic exjugador Kobe Bryant, ara fa una setmana. La casa dels Lakers, l'Staples Center, s'ha tenyit de color groc per recordar l'home que va guanyar cinc anells de campió de la NBA. Malgrat la derrota de l'equip contra els Portland Trail Blazers (119-127), la ciutat californiana ha viscut una nit plena d'emocions.

"Tonight we celebrate the kid that came here at 18, retired at 38 and became probably the best dad we've seen over the last three years.” pic.twitter.com/0sS7e91cuz