Koeman: "Em va trucar el Barça, però vaig complir la paraula amb la selecció"

El seleccionador dels Països Baixos, Ronald Koeman, ha reconegut que va rebre una trucada del Barça quan el club va destituir Ernesto Valverde aquest gener, però va preferir complir la seva paraula de disputar l'Eurocopa amb la federació del seu país. En una entrevista al programa Tot gira, de Catalunya Ràdio, l'exjugador ha dit: "Vaig rebre una trucada, però havia de complir la meva paraula amb la selecció de jugar l'Eurocopa. Estic bé amb els jugadors i per a mi el més important és la selecció holandesa".

L'autor del gol de la primera Copa d'Europa del Barcelona ha explicat que té contracte amb la Federació "amb la possibilitat de poder sortir després de l'Eurocopa", que finalment se celebrarà l'any 2021 a causa de l'aturada provocada pel coronavirus. "Tothom sap que és un somni entrenar el Barça, però tant de bo pugui tenir una altra oportunitat", ha assenyalat Koeman, que ha subratllat que "cal tenir molta experiència" per entrenar l'equip blaugrana.

L'exentrenador de l'Everton, l'Ajax i el València, entre altres equips, ha aprofitat també per analitzar els primers mesos al Camp Nou del seu deixeble a la selecció, Frenkie de Jong. "És un jugador jove, a qui cal donar temps. Segur que en poc temps mostrarà el seu nivell amb l'Ajax i la selecció holandesa. No tinc cap dubte que és un jugador amb nivell per jugar al Barça", ha argumentat .

Koeman també ha confirmat que està totalment recuperat del problema al cor que fa un mes va obligar a ingressar-lo en un hospital d'Amsterdam. "Em trobo bé. Ha passat un mes del problema que vaig tenir i estic content d'estar en forma. Vaig fer un control la setmana passada amb el cardiòleg i tot ha anat bé. M'ha dit que m'he de cuidar, però són bones sensacions", ha apuntat.