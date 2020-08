El Barça haurà de pagar més de quatre milions per Koeman, que ja és a Barcelona

Ronald Koeman ja és a Barcelona per tancar el contracte que el convertirà el nou tècnic del Barça les pròximes dues temporades. El neerlandès ha arribat a la terminal de vols privats de l'aeroport del Prat, passades les 17 h d'aquest dimarts, després de reunir-se amb els directius de la federació holandesa de futbol, ja que primer li toca rescindir el contracte com a seleccionador.

L'encara seleccionador dels Països Baixos ha reconegut en declaracions a la televisió pública holandesa NOS el seu desig de fitxar pel Barça, però ha advertit que el traspàs encara no està tancat. De fet, el Barça el volia fer oficial aquest dimarts i sembla que no podrà fer-ho fins dimecres. "Un acord és definitiu quan s'estampen les signatures al contracte, només llavors és cent per cent segur", ha dit Koeman quan sortia de les dependències de la federació neerlandesa de futbol.

"No puc dir res, m'encantaria fer-ho, però ara no és un moment raonable. No hi ha encara una claredat total, així que lamentablement hem d'esperar", ha afegit, abans d'admetre que la seva prioritat és treballar al Barça.

Mentrestant, la premsa holandesa dona per fet el fitxatge, que s'hauria tancat amb èxit dilluns a la mitjanit a la casa de Koeman als Països Baixos, segons ha publicat el diari de pagament més llegit de país, De Telegraaf. El contracte seria de dos anys amb la possibilitat de renovar per un tercer.

El Barça, però, hauria pagat una clàusula de rescissió, ja que el contracte del tècnic com a seleccionador dels Països Baixos s'estén fins a l'estiu del 2022. Segons La Vanguardia, aquesta clàusula seria d'entre 4 i 5 milions d'euros.