Koeman: "Messi és el millor, tant de bo pugui repetir-ho aquesta temporada”

Ronald Koeman s'estrena demà com a tècnic del Barça amb un partit amistós contra el Nàstic de Tarragona a l'estadi Johan Cruyff (19 h) en què es podrà començar a veure com vol que jugui el seu equip. De moment, no tindrà Ansu Fati, que serà baixa després de rebre un fort cop al maluc. Koeman, que ha explicat: "Cada jugador jugarà 45 minuts, farem dos equips" contra el Nàstic, també ha dit la seva sobre Messi, naturalment: "És el millor, Messi en la seva forma física és un jugador importantíssim i ho ha demostrat durant molts anys, i tant de bo pugui repetir-ho aquesta temporada”.

Koeman s'ha mostrat optimista i ha afirmat que després dels primers dies de feina percep unes sensacions "molt positives": "Portem dues setmanes i els jugadors estan treballant molt bé. Hi ha bona intensitat en els entrenaments, primer amb la part física en les primeres setmanes i ara amb la tàctica. Els jugadors han mostrat molt d’interès i intensitat. I això és el més important perquè, per a mi, s’entrena com es juga. És molt important i estic contentíssim amb el treball que ha fet l’equip durant aquestes dues setmanes”.

El neerlandès ha admès que no se sent còmode amb aquest calendari estrany, per culpa del covid-19, en què la Lliga comença demà però el Barça no jugarà fins a finals de setembre. "És una pretemporada curta, tenim quatre setmanes abans del primer partit contra el Vila-real. I també és una pretemporada més individual, hi ha jugadors que han tingut més descans, d'altres que han jugat partits... Cal intentar que cada un estigui al màxim abans del primer partit. Ara tenim amistosos i entrenaments per posar-nos bé i afrontar una Lliga dura”.

Finalment, sobre el paper dels joves de la Masia ha explicat: "S’han adaptat molt bé i també els fitxatges. És un grup fort, cadascú té les seves possibilitats de jugar. Tenim un ambient fenomenal en els entrenaments, els joves han participat i tenen molta qualitat, ara falta madurar i agafar més to físic”.