Koeman: "No hi ha un sistema per a Messi, ell és part del sistema"

L'entrenador del Barça, Ronald Koeman, ha comparegut en roda de premsa a la prèvia del partit que el seu equip jugarà aquest dimarts (19.15 h / Movistar LaLiga) contra l'Eibar. "La llista de convocats la donarem demà, però Dembélé porta dies entrenant amb l'equip i en principi anirà convocat per al partit", ha confirmat el tècnic blaugrana, que recuperarà l'extrem francès per compensar l'absència de Leo Messi, que continua a l'Argentina fins d'aquí uns dies recuperant-se d'uns problemes físics.

"El Leo tenia molèsties al turmell. No ha pogut entrenar ni està en condicions de jugar el partit. Per això li hem donat dos dies més de vacances. Els metges ens han dit que una setmana sense entrenar l'ajudarà a estar millor", ha explicat Koeman sobre l'argentí.

Gran part de la compareixença s'ha centrat en Messi, i més concretament en l'entrevista del 10 blaugrana amb Jordi Évole que es va emetre ahir. "No la vaig veure en directe, però sí que he llegit a la premsa què va dir. Amb ell sempre he estat tranquil i no estaré més tranquil perquè digui que decidirà a final de temporada què farà amb el seu futur", ha explicat Koeman. "Agraeixo [les seves paraules] perquè és un jugador molt important en aquest club i en el món del futbol", ha afegit fent referència als elogis que li va dedicar Messi a l'entrevista.

Feina feta al mercat d'hivern

Contra l'Eibar altres jugadors hauran de reforçar la faceta ofensiva del Barça per mirar de contrarestar la seva absència. "Quan no hi és, Messi sempre és una baixa important per la seva qualitat i efectivitat en el nostre joc en atac. No hi ha un sistema per a ell, ell és part d'un sistema. Però tenim prou jugadors que poden jugar en la seva posició, i tant de bo tinguin la mateixa efectivitat", ha explicat.

Koeman també ha donat alguna pista sobre la feina que està fent conjuntament amb la direcció esportiva de cara al mercat d'hivern. "Ens hem de preparar si hi ha alguna cosa que ens agrada o si a algun jugador de la plantilla li convé marxar a mitja temporada per tenir minuts. Parlarem amb ells", va dir en referència a casos com Junior Firpo, Samuel Umtiti, Riqui Puig o Carles Aleñá. Koeman i Ramon Planes volen tenir els deures fets per quan arribi el nou president.