Koeman: "No tinc cap problema amb Riqui Puig"

El matiner i folgat marcador a favor a Granada va fer que Ronald Koeman repartís minuts entre futbolistes poc habituals, com Riqui Puig. Un dia després d'haver afirmat que recomanava una sortida als "jugadors joves que no estan jugant gaire" –declaracions que es va interpretar que anaven dirigides al migcampista de Matadepera–, el neeerlandès va voler ampliar i matisar les seves paraules. "No tinc res en contra de Riqui Puig. Quan vaig parlar de jugadors joves no anava només pel Riqui. Tenim altres jugadors joves, com el Konrad, el Matheus o el Junior, que tampoc no estan tenint gaires minuts. Penso en el seu futur però, al final, és una decisió de cada jugador", va afirmar el tècnic blaugrana després del triomf d'ahir.

De fet, Koeman va acusar la premsa d'haver-se "agafat al nom de Riqui Puig" després de les seves declaracions de divendres. "Jo parlava dels joves en general. Això no li fa cap bé al Riqui ni a mi. Si tinc qualsevol inconvenient amb el seu joc, parlo amb ell", va matisar el neerlandès, tot i que la veritat és que, malgrat els minuts d'ahir, la presència de Puig està sent residual –només ha jugat 95 minuts– i ja abans de començar el curs el va convidar a sortir cedit. En tot cas, l'entorn més pròxim del futbolista li ha recomanat que tingui paciència i segueixi a la disciplina blaugrana.

"El Barça necessita el Leo"

A banda de voler aclarir les seves paraules sobre Puig, Koeman va repartir elogis durant bona part de la seva compareixença postpartit. Encara és aviat per tirar coets, però tornar a veure Leo Messi enfilat al capdamunt de la llista de màxims golejadors de la Lliga permet una mica de rauxa entre el barcelonisme. L'argentí, que va brillar amb un doblet a Granada i que fins i tot va demanar descansar per precaució els últims minuts del partit (va notar una petit molèstia), ha recuperat l'efectivitat i l'alegria que trobava a faltar a principi de curs. "El Barça necessita el Leo. Pel seu joc, per la seva influència, per crear ocasions i, sobretot, per la seva efectivitat. Això ho necessitem per poder lluitar pels títols", va resumir l'entrenador blaugrana.

"Des del primer dia, l'entesa amb Messi ha sigut bona. Des del principi que ha fet el màxim per estar en forma i ajudar l'equip. Com a tot l'equip, li va costar una mica al principi, però ara està mostrant el nivell al qual ens tenia acostumats. Mai he dubtat d'ell, sempre l'he vist motivat: als partits, als entrenaments, al vestidor... Que estigui fent més gols ara no vol dir que estigui més implicat, sinó que ara la pilota entra", va afegir Ronald Koeman després del partit. El neerlandès va explicar que, amb un marcador tan ampli a favor i veient que diversos jugadors tenien molèsties, com Araujo o Dest, també van decidir no arriscar amb Messi, que va ser canviat poc després de l'hora de partit.