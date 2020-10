Koeman: “Nyom m’ha faltat al respecte”

Nyom és un futbolista reincident, que amarga la vida als seus rivals fins a la sacietat, moltes vegades al límit del reglament. Ahir va repartir de valent. En una acció va colpejar amb el colze Messi a la cara davant de l’àrbitre, César Soto Grado. Nyom també va regalar insults. Així ho va fer saber Ronald Koeman a l’entrenador del Getafe, José Bordalás. “M’ha faltat al respecte fins a tres vegades. M’ha dit unes coses que ara no repetiré, però li he comentat al seu entrenador que parli amb ell”, va dir el neerlandès. Per la seva part, Bordalás va assegurar que parlarà amb el futbolista, però que dubta que hagués insultat l'entrenador blaugrana. "Koeman m'ho ha comentat. No he parlat encara amb el futbolista. Ho faré demà [diumenge] amb calma. Li he dit a Koeman que parlaria amb ell perquè els insults no tenen cabuda al meu equip", va afirmar el tècnic del conjunt madrileny.

D'altra banda, Koeman, malgrat que es va intentar mossegar la llengua, va criticar l’actuació arbitral. “No sé si hi ha hagut VAR aquesta nit”, va deixar anar de forma irònica. “No m’agrada parlar dels àrbitres. Però si veus les faltes, les targetes grogues... Ens han tallat molt el ritme del partit”, havia dit just abans. El tècnic també va admetre que el seu equip no va estar bé a la segona meitat: “No hem entrat bé a la segona part. Amb pèrdues de pilota, concedint contraatacs... No sé si és penal o no, he de veure les repeticions. Però era un penal buscat. En tot cas, a la segona meitat no hem tingut gaires ocasions, tret de la rematada al travesser al final”.

Per la seva banda, Sergio Busquets va rebutjar criticar els àrbitres i va admetre la manca d’idees del seu equip: “Hem fet una bona primera part, però, per accions puntuals, el partit s’ha decantat cap al seu costat. Després del gol no hem abaixat els braços, però no hem estat fins. No hem fet un bon partit. Cal millorar”.