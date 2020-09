Koeman: "Tenim una defensa massa curta d'efectius per a una temporada tan llarga"

L'entrenador del Barça, Ronald Koeman, ha parlat en roda de premsa en la prèvia del partit que el seu equip jugarà aquest dijous (21.30 h / Movistar Partidazo) contra el Celta de Vigo a l'estadi de Balaídos. El tècnic neerlandès ha descartat fer rotacions en aquest inici de la Lliga i ha sigut meridià respecte als objectius que l'equip té en els dies que queden perquè acabi el mercat: un central i un davanter centre. També ha deixat clar que compta amb Braithwaite, però no amb Rafinha.

Content pel fitxatge de Dest. "Està passant la revisió mèdica. És important tenir jugadors joves que garanteixin un bon futur per al club. Serà un futbolista molt útil un cop hagi signat el seu contracte".

Compra el missatge d'unitat de Messi. "Sempre és positiu que el capità de l'equip demani que estiguem units. Només espero que aconseguim estar més tranquils que en les últimes setmanes. Ara hem de buscar el millor equip per al Leo, trobar fórmules perquè se senti més còmode. Ell ho fa tot per guanyar. L'hi veig a tots els entrenaments".

A favor del VAR, però amb matisos. "Les polèmiques estan a tot a arreu. Hi ha moltes discussions sobretot amb el tema de les mans. La feina dels àrbitres és cada cop més difícil amb el VAR. De vegades el VAR va massa lluny. Amb el fora de joc soc molt partidari del VAR, però amb la mà no hi estic tan d'acord".

Dos fitxatges abans del tancament del mercat. "Hem d'analitzar què ens falta i no perdre de vista que tenim problemes econòmics. Hi ha dues posicions que necessitem millorar. No tinc preferències, totes dues són importants. La demarcació de central la tenim curteta d'efectius i una mica dèbil per a una temporada tan llarga. D'altra banda, no és cap novetat que estiguem buscant un nou. Encara queden dies de mercat per veure si és possible".

Compta amb Braithwaite. "Serveix perquè en principi volem tenir dos o tres jugadors per posició. Hem posat al Leo de nou, també a Griezmann, però el Martin és més específic. En busquem un altre més enllà d'ell".

No està preocupat amb la poca participació de Griezmann. "Té molta més llibertat entrant des de la dreta. Amb Holanda vam jugar contra França i l'Antoine jugava des de la banda. Estic convençut de les seves qualitats i molt content amb la seva feina. Fa molt bones desmarcades. Hem de buscar més profunditat també per la seva zona, no només per l'esquerra".

No compta amb Rafinha. "És millor buscar una sortida per a ell. No pots anar cedit totes les temporades. Tenim molts migcampistes i té molta competència. L'altre dia estava a la llista i per a demà, no. Són decisions tècniques".

No farà rotacions. "Hem fet quatre setmanes de pretemporada molt intenses. Portem només un partit i ja sabem que és un calendari molt ajustat abans de les seleccions. És possible que fem algun canvi, però crec que no cal fer gaires rotacions. No calen".

Torna Braithwaite a la llista

Abans de comparèixer davant dels mitjans, Koeman ha facilitat la llista de convocats per al partit davant del Celta. La principal novetat en relació amb el matx de diumenge passat contra el Vila-real és l'absència de Rafinha, descartat per decisió tècnica igual que Todibo, i la tornada de Martin Braithwaite després de lesió. Són baixa mèdica Junior Firpo per unes molèsties musculars i també Samuel Umtiti, que segueix amb problemes al genoll.