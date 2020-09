Koeman torna a deixar Suárez fora de la convocatòria per al partit contra el Girona

L'entrenador del Barça, Ronald Koeman, ha facilitat una llista de convocats per al partit d'aquesta tarda contra el Girona en què no hi ha Luis Suárez. El neerlandès torna a deixar fora de joc el nou uruguaià, que tampoc va participar en l'amistós de dissabte passat davant del Nàstic de Tarragona. La decisió de l'entrenador torna a deixar clar que el futur del tercer màxim golejador de la història del club és en un altre equip. Ara mateix, però, les negociacions per rescindir el seu contracte són en punt mort i no es pot descartar que el futbolista acabi quedant-se un any més a Barcelona.

Igual que Suárez, no figura en la convocatòria de Koeman per rebre el Girona a l'estadi Johan Cruyff el xilè Arturo Vidal, que està pendent que s'oficialitzi el seu fitxatge amb l'Inter de Milà. Tampoc Rafinha Alcántara, que contra el Nàstic no va jugar, se suma als plans de l'entrenador per al partit d'aquesta tarda. L'hispanobrasiler negocia la seva sortida aquests dies, però hauria agraït tenir uns minuts de pretemporada per agafar el ritme de competició.

Pjanic encara no està a punt

Per tant, doncs, la llista de 23 de Koeman per jugar contra el Girona (19 h / TV3 i Barça TV) la formen: Neto, Iñaki Peña, Tenas, Semedo, Sergi Roberto, Piqué, Araujo, Lenglet, Cuenca, Jordi Alba, Júnior, Busquets, De Jong, Aleñá, Riqui Puig, Messi, Griezmann, Dembélé, Pedri, Kornad, Trincão, Braithwaite i Coutinho. No hi són els lesionats Umtiti i Ansu Fati ni Todibo i Pjanic, que encara no estan en forma un cop han superat el coronavirus.