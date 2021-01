Koeman ja no mirarà igual Riqui Puig, no?: els apunts en calent del Reial Societat - Barça

Ter Stegen fa de Messi. Sense el seu millor jugador, al Barça se li han vist les vergonyes. No es podia saber. I menys contra un dels equips més ben parits d'avui dia. El canvi de dibuix havia dut els blaugranes a jugar millor, però la prova la teníem només amb el 10 a l'equació i amb Pedri com a soci de capçalera. Amb el capità no disponible, el canari no ha connectat amb un partit que ha tingut un excés de desgavell. Dembélé s'ha entortolligat més del compte i Griezmann no ha sabut interpretar el paper de playmaker que li tocava. Sense Messi ha emergit l'altre fora de sèrie d'aquesta plantilla. Porta guants, és alemany i no només ha aturat dos penals a la tanda definitiva, sinó que ha salvat el seu equip de perdre després de 120 minuts amb aturades espectaculars.

Descobrint noves facetes. Tres gols porta De Jong des que Koeman l'ha acostat a l'àrea amb el bentornadíssim 4-3-3. El Barça està descobrint el vessant arribador de l'holandès, que ja ha superat els seus guarismes realitzadors de la campanya passada. Al final d'una primera part molt incòmoda contra la Reial Societat, un cop de cap seu en posició de punta ha desfet la igualada inicial. De Jong encara no governa la zona ampla com s'esperava, però a canvi s'està acostumant a decidir d'una altra manera, fent més homenatge a compatriotes seus com Van Bommel o Cocu que no pas a Sergio Busquets, a qui en teoria havia de substituir.

Un penal de passerell. El que De Jong ha aconseguit just abans del descans ho ha esguerrat ell mateix poc després de la represa cometent un penal ximple, però penal al cap i a la fi. L'ex de l'Ajax ha rebutjat amb el colze una centrada lateral de la Reial quan tenia prou temps per corregir la posició del seu braç. L'àrbitre ha seguit la moda actual i n'ha tingut prou amb un mínim indici de voluntarietat per assenyalar els onze metres, des d'on Oyarzabal, que és el millor llançador de penals de la Lliga, ha enganyat Ter Stegen una vegada. A la segona, l'alemany l'ha encertat.

La responsabilitat d'un veterà. Després de veure que Trincão no era capaç d'aportar massa res en qualitat de revulsiu, Koeman ha hagut de posar Riqui Puig a la pròrroga. L'holandès preferiria que la plaça del de Matadepera a l'equip l'ocupés Depay, però com que el club no té diners ha hagut de fer-lo servir en una situació d'urgència. Un cop més, el jove migcampista ha demostrat que té qualitat de sobres per jugar al Barça, que el seu ostracisme no acaba de quadrar amb el que deixa al camp. No només ha afegit una marxa més als tres quarts de camp, sinó que ha resolt la responsabilitat del darrer penal amb la serenitat d'un veterà. ¿Marcarà el penal de Còrdova un punt d'inflexió en Riqui?