Koeman no amaga les seves prioritats

La visita del Sevilla al Camp Nou suposava el primer examen d’alta exigència per al projecte de Ronald Koeman com a entrenador del Barça. El conjunt de Julen Lopetegui, treballat físicament i tàcticament, manté el mateix bloc que la temporada passada, que van rubricar guanyant l’Europa League i deixant molt bones sensacions en el campionat estatal. El tècnic blaugrana va encarar aquest test d’alt voltatge repetint onze per tercer partit consecutiu, amb l’única excepció de l’entrada de Ronald Araujo en la posició de central substituint el sancionat Clément Lenglet.

El preparador neerlandès ha tingut, fins ara, poc més d’un mes per explicar la seva llibreta d’idees a un grup de futbolistes que van quedar molt tocats després de la desfeta de Lisboa. I Koeman no amaga quin és el seu rumb: els tres primers partits oficials del curs ensenyen quins són els seus onze gladiadors preferits. De la mateixa manera, Pedri i Trincão, seguits de Pjanic, són els seus recanvis preferits. En canvi, Ousmane Dembélé va encadenar la seva segona suplència seguida. L’extrem francès, que ja va rebre una estirada d’orelles pública del tècnic dissabte en la roda de premsa prèvia al duel, va tornar a quedar-se els 90 minuts sencers sense jugar.

Dembélé, que fins ara només ha jugat 20 minuts contra el Vila-real en la primera jornada, haurà de treballar de valent per convèncer un entrenador que és conscient del seu potencial i de les seves característiques ofensives però que no passa per alt les seves mancances en altres aspectes clau com la lectura del joc coral i el treball defensiu. Koeman ja ha verbalitzat públicament que Ansu Fati passa per davant de Dembélé i ahir ho va tornar a deixar clar amb el seu onze i els seus recanvis, en un partit que va demanar moure la banqueta aviat perquè el Sevilla va provocar un alt desgast.

Contrastos en els llocs d’atac

L’ostracisme del francès contrasta amb el moment que viu Philippe Coutinho en el seu retorn al Barça. En canvi, qui també arrufa el nas és Antoine Griezmann, que segueix sense trobar el seu encaix en l’onze. Els seus moviments són intel·ligents, els seus esforços defensius són solidaris i les seves desmarcades són incessants, però l’exmatalasser continua sense encaixar en l’engranatge blaugrana que el tècnic neerlandès ha definit en un 4-2-3-1. Un esquema en què Coutinho sí que explota les seves virtuts. “Tenia moltes ganes de fer les coses bé aquí, en aquest club. És un llàstima que el gol no ens valgui per sumar els tres punts”, va explicar el brasiler, que va dedicar la seva diana a la seva esposa, Aine Coutinho, que espera el tercer fill.