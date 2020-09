Koeman prioritza un davanter

Tot i que celebra -i no és per a menys- que Leo Messi finalment formi part del seu projecte, Ronald Koeman té clar quina línia del seu Barça cal reforçar amb més urgència: la davantera. L’entrenador holandès, ferm en la seva decisió de no comptar amb Luis Suárez en el seu primer any a la banqueta culer, prioritza l’arribada d’un nou atacant a la plantilla independentment del que acabi passant amb el punta uruguaià, que continua entrenant-se a Sant Joan Despí mentre els seus assessors posen difícil la liquidació de l’any de contracte que li queda. De moment no hi ha acord amb el club. I si fa uns dies tot apuntava que Luisito seguiria els passos d’Arthur Melo fitxant pel Juventus -a canvi, en el seu cas, d’un traspàs assequible-, ara resulta que l’opció de marxar lliure a l’Atlètic de Madrid de Simeone li fa més el pes, segons va informar ahir Deportes Cuatro.

Aliè a aquesta disjuntiva i encara reticent a la possibilitat d’haver de recuperar Suárez si no cristalitza cap negociació, Koeman ha demanat un esforç a la direcció esportiva per fitxar Memphis Depay, davanter de 26 anys que acaba contracte d’aquí 10 mesos i que ja ha comunicat a l’Olympique de Lió que no vol renovar. L’internacional holandès no costaria més de 30 milions d’euros, una quantitat que es podria abaratir amb el traspàs de Samuel Umtiti a l’entitat que presideix Jean-Michel Aulas. El central francès tampoc entra en els plans de l’entrenador del Barça per a aquesta temporada.

Ara mateix Koeman es decanta per resoldre el ball de cadires a la davantera abans que per apuntalar la defensa, cosa que passaria, per exemple, per apujar l’aposta per Eric García, per qui el Manchester City demana molt més que els 10 milions que va oferir el Barça en una primera proposta. El de Martorell, que ja li ha dit a Pep Guardiola que li agradaria tornar al club on es va formar, encaixa a la perfecció per compensar les intencions de la direcció esportiva amb Umtiti i Todibo, que són a la rampa de sortida. De fet, si els dos francesos acaben trobant destí, la necessitat d’incorporar un nou central seria encara més acusada. Tanmateix, Ramon Planes i Òscar Grau respecten l’encàrrec del tècnic holandès i treballen intensament per fitxar Depay, que aterraria en una davantera on ara mateix, descomptant Suárez i el també transferible Braithwaite, ja hi conviuen Messi, Griezmann, Dembélé, Trincao i Ansu Fati, a més de Coutinho i Pedri, que segons com també poden ocupar demarcacions ofensives. El del Lió és el pla B un cop s’ha assumit que Lautaro Martínez, l’objectiu número u per heretar el dorsal 9, és impossible per les altes pretensions econòmiques de l’Inter de Milà, que ahir va tornar a tancar la porta a un traspàs del davanter argentí a través del seu vicepresident, Javier Zanetti. “Lautaro es quedarà perquè és patrimoni de l’Inter, present i futur de la nostra entitat”, va sentenciar l’exfutbolista neroazzurro a Fox Sports.

En aquests moments Koeman prioritza un atacant també per davant d’un migcampista. Ha transcendit l’interès del Barça per Georginio Wijnaldum, un perfil de recorregut i arribada a porteria recomanat per l’entrenador i que quadraria en una plantilla que no tindrà Ivan Rakitic, traspassat al Sevilla, ni Arturo Vidal, a qui el club vol col·locar a Itàlia, on conserva un bon cartell. A la direcció esportiva també hi ha partidaris de repatriar Thiago Alcántara, que als 29 anys podria trobar-se davant l’última oportunitat de triomfar al club on va començar a fer carrera. Però Koeman, que prefereix Wijnaldum, fins i tot podria passar sense ell, perquè espera Pjanic amb candeletes, encara veu possibilitats amb Coutinho com a migcampista, no descarta quedar-se Aleñá i preveu augmentar la participació de Riqui Puig, que enguany ja tindrà fitxa del primer equip.

Ansu Fati, pendent del fitxatge

El de Matadepera vol aprofitar el moment de canvi per establir-se al Barça i signar el seu primer contracte professional -el que té vigent acaba l’any que ve-. El mateix que Ansu Fati, que va debutar amb la selecció absoluta fa uns dies i va causar sensació. El jugador està molt pendent, a través del seu nou representant, Jorge Mendes, de l’oferta que li faci el club per assegurar el seu futur al Camp Nou. L’hispano-guineà farà 18 anys a l’octubre, té molts rècords a l’abast i vol continuar vestit de blaugrana, però alhora necessita notar la confiança amb una bona proposta econòmica i, sobretot, esportiva. En aquest sentit, l’arribada de Depay podria amenaçar la seva projecció.