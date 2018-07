Kyle Kuric s’apunta a la reconstrucció del Barça de Pesic

El Barça Lassa de bàsquet va anunciar ahir el fitxatge de Kyle Kuric, la segona novetat del projecte liderat per Svetislav Pesic. L’escorta nord-americà, de 28 anys, arriba a Barcelona després d’una gran campanya al Zenit rus i amb anys d’experiència a la Lliga Endesa de la mà del Movistar Estudiantes i, especialment, de l’Herbalife Gran Canària. Un recorregut sòlid, que seguirà al Palau durant les dues pròximes temporades. Kurie és un especialista, segurament més que Peteri Koponen, l’home que deixa orfe el rol d’anotador des de lluny. El de la universitat de Louisville tira i anota, dos elements que necessita el nou Barça. A Rússia va registrar 16,4 punts de mitjana a la Lliga domèstica, i al top16 de l’Eurocup va arribar als 22,5 punts i un 57% d’encert des del triple.

Una plantilla de canvis

La signatura de Kuric és el segon capítol d’una reconstrucció feta pas a pas, possiblement a un ritme massa lent. El bagatge esportiu de l’última temporada, sumada a l’anterior, obliga el Barça a aconseguir un equip competitiu. La conquesta de la Copa del Rei no va amagar les moltes carències de la plantilla. Al Palau en són conscients. La seva planificació, més o meny encertada, passava per canviar peces. La reestructuració és -com a mínim- profunda, amb un total de 10 baixes entre joves (Marc García, Rodions Kurucs, Alexander Vezenkov), jugadors sense un protagonisme definit (Phil Pressey, Edwin Jackson i Jalen Reynold) i peces clau de la rotació (Peteri Koponen, Rakim Sanders, Adrien Moerman), a banda del cedit Moussa Diagné, que no tornarà a vestir de blaugrana. Molts adeus i poques altes.

Amb els fitxatges de Kuric, Chris Singleton i la tornada del cedit Rolands Smits, la nòmina d’efectius confirmats per a aquesta campanya és de 9: cinc homes de pintura, un base, dos escortes i, sobre el paper, un aler. Amb les incògnites d’Ante Tomic i Navarro, les urgències passen per un base i un jugador capaç de treballar de 2-3, amb capacitat física per defensar bé en els canvis d’oponent. Els moviments dels grans clubs i les fugues a la NBA empetiteixen la llista de futuribles de garanties. Dos d’ells són Shane Larkin i l’MVP de l’Eurolliga de 2015 Nemanja Bjelica. Cap dels dos encara no tenen equip i podrien tornar a Europa. Especialment en el cas de l’ex dels Timberwolves, que podria haver confirmat el seu desig de jugar al vell continent.