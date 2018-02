L'Astralpool Sabadell encarrila la classificació per a la 'final four' (12-3)

L'Astralpool Sabadell ha deixat encarrilada l'eliminatòria dels quarts de final de l'Eurolliga Femenina de waterpolo després de golejar el La Sirena Mataró per un contundent 12-3 en el partit d'anada disputat a Can Llong.

El partit només ha tingut emoció al primer quart, que s'ha resolt per 3-2 a favor de les sabadellenques. A partir del segon període, les locals han exhibit un vendaval ofensiu mentre mantenien la porteria a zero. De fet, la portera Laura Ester no ha encaixat ni un sol gol ni en el segon ni en el tercer quarts.

Després d'arribar 8-2 al descans i 9-2 a l'últim període, les jugadores del Sabadell han acabat el partit amb el 12-3 definitiu.

El CN Sabadell, doncs, ho té gairebé tot fet per ser a la 'final four' i optar a un títol que ja ha aixecat quatre vegades. El partit de tornada es disputarà a la piscina del La Sirena Mataró el 17 de març.