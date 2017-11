L'Atlètic Barceloneta i el Sabadell busquen la primera victòria a la Champions League

Tant Atlètic Barceloneta com Sabadell arriben a la tercera jornada de la Champions League sense conèixer la victòria, després d'un inici de competició més complicat del que s'esperaven els dos equips.

Els vallesans tenen aquest dimarts (19:00h) a Can Llong una magnífica oportunitat per a sumar contra l'AZC Alphen els primers punts de la fase preliminar de la màxima competició europea. El conjunt holandès és l'últim classificat del grup B un cop disputades les dues primeres jornades en les quals van sortir golejats pel Jardan Carine montenegrí (7-14) i pel Pro Recco italià (19-1).

Els del 'Chava' Gómez podran comptar per primera vegada a la Champions amb la plantilla al complet, després de recuperar als lesionats David Carrasco i Víctor Cabanas, que va reaparèixer el passat cap de setmana a la Lliga Premaat marcant un gol en la victòria contra el CN Catalunya (7-14).

Si el triomf pels vallesans és imprescindible per a mantenir vives les esperances de classificar-se per a la Final a 8, també ho és per l'Atlètic Barceloneta, que només ha sumat un punt dels sis possibles, per a no despenjar-se dels quatre primers. A diferència del Sabadell, però, els de Chus Martín s'enfrontaran dimecres (19:15h) al líder del grup A, l'OSC Budapest, que ha guanyat els seus compromisos contra el Partizan (7-11) i el Hannover (8-7).

Els mariners reben al conjunt hongarès sent el penúltim classificat del seu grup i havent empatat un partit molt igualat en la primera jornada davant l'Olympiacos (7-7) i perdut en la seva visita a la piscina del Brescia (6-5). Per això, el duel contra l'OSC Budapest es presenta clau per a les aspiracions de l'Atlètic Barceloneta, que de sortir-ne derrotat es complicaria molt el seu futur a la competició europea.