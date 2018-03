L'Atlètic Barceloneta, a donar un cop d'autoritat a Moscú

L'Atlètic Barceloneta buscarà aquest dimecres a Moscou davant el Dinamo donar un cop d'autoritat a la Lliga de Campions per consolidar-se en la segona posició del grup A. En cas d'aconseguir la victòria a Rússia, els catalans serien els primers en guanyar a la pista moscovita aquesta temporada.



Els barcelonins arriben al matx en un molt bon moment de forma, després d'imposar-se en els últims quatre partits. De fet, els homes de Chus Martín acumulen 7 partits sense conèixer la derrota.

Quan resten cinc jornades per a la finalització de la fase de grups, l'Atlètic Barceloneta està a quatre punts del líder, l'Olympiakos grec, amb el qual s'enfrontarà en l'última jornada. Tot i això el principal objectiu de l'equip català és mantenir aquest valuosa segona posició que ara mateix ocupen.

En l'enfrontament de la primera volta, el Dinamo de Moscou va aconseguir salvar un punt en la seva visita a la piscina de Sant Sebastià de Barcelona, fet que provoca que el triomf de qualsevol dels dos equips en el partit d'aquest dimecres tingui un valor doble, ja que el vencedor s'endurà també el 'goal average' particular. Un aspecte molt important en un grup A de la Lliga de Campions on el segon i el cinquè classificats estan separats per només 2 punts.