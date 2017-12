Un Atlètic Barceloneta en línia ascendent buscarà la segona victòria a la Champions per escalar posicions

L'Atlètic Barceloneta rep aquest dimecres (19 h, Esport3) a la Piscina Sant Sebastià el potent Dinamo de Moscou, amb l'objectiu de sumar una victòria que el col·loqui entre els quatre primers del grup A de la Lliga de Campions de waterpolo.

Després de golejar l'OSC Budapest en l'últim partit a casa (12-6) i empatar a la complicada piscina del Jug Dubrovnik (9-9), en neutralitzar una desavantatge de cinc gols, el conjunt mariner vol fer un pas més en la seva progressió davant del segon classificat, que arriba a Barcelona amb un balanç de tres victòries i una derrota.

L'equip de Chus Martín, sisè del grup amb cinc punts, un menys que l'AN Brescia i l'OSC Budapest, quart i cinquè respectivament, intentarà dimecres sumar els tres punts que el puguin col·locar entre els equips que jugaran la final a 8. Al davant, però, hi tindran un dels ferms candidats a aconseguir el títol: el Dinamo de Moscou, un dels conjunts més golejadors d'Europa amb una mitjana d'onze gols per partit en les quatre primeres jornades.



El conjunt moscovita té en plantilla fins a cinc internacionals russos, entre ells Ivan Nagaev, màxim golejador de l'equip amb 10 dianes, a més d'un mite del waterpolo europeu com és Dusko Pijetlovic, el seu fitxatge estrella d'aquesta temporada procedent del Pro Recco italià.



La millora de l'Atlètic Barceloneta en competició europea és, en part, gràcies a la irrupció golejadora d'Alberto Munárriz, que, amb un total de sis gols en les dues últimes jornades, ha sigut determinant per no dependre tant de la inspiració de Felipe Perrone i de Blai Mallarach. En els dos últims compromisos europeus fins a set jugadors van aconseguir marcar un gol.