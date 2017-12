L'Atlètic de Madrid denuncia el Barça per negociar amb Griezmann

Malestar als despatxos del Wanda Metropolitano. L'Atlètic de Madrid, segons avança 'Marca', ha denunciat el Barça a la FIFA per haver contactat amb Antoine Griezmann per intentar-lo fitxar, quan l'atacant francès té contracte amb l'entitat matalassera fins al 2022. El conjunt madrileny considera que té proves d'aquesta aproximació dels representants blaugranes al futbolista matalasser, i que això podria desestabilitzar-los en la lluita per la Lliga.

De fet, aquest diumenge, a les càmeres de Movistar Plus, Guillermo Amor va reconèixer que el Barça té l'obligació de treballar en els fitxatges de l'estiu que ve, i el representant del club no va negar la informació de 'Mundo Deportivo', que diumenge explicava que el mateix Josep Maria Bartomeu s'havia reunit amb la família de Griezmann per segellar el seu traspàs al Camp Nou. "Potser sí que ha passat alguna cosa. Sempre tenim l'obligació de seguir i cuidar els grans jugadors", va dir l'executiu.

Aquest pròxim estiu Griezmann tornarà a tenir una clàusula de 100 milions d'euros, i al Camp Nou s'ha apuntat al francès com la peça desitjada per reforçar l'atac. El futbolista de 26 anys no pot negociar amb un altre club fins l'últim any del seu contracte vigent, més concretament fins els últims sis mesos no podria parlar amb cap altra entitat sobre un possible traspàs. Així ho recull l'article 18.3 del Reglament de la FIFA sobre l'Estatut i Transferència de Jugadors. Tal com marca el punt 17.4 d'aquest document, la sanció per al Barça podria ser d'un any sense fitxar. És a dir, dos períodes (hivernal i estival) sense poder inscriure cap jugador.

Negociar amb els jugadors abans dels sis mesos en què està permès és una pràctica habitual dins el món del futbol, que no acaba gairebé mai amb sanció.