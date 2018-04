L'Atlètic de Terrassa, millor club d'hoquei sobre herba del 2017

L'Atlètic Terrassa ha estat distingit com el millor club de l'any 2017 a Europa, guardó que li serà lliurat per la Federació Europea d'Hoquei (EHF), amb motiu de la reunió de l'executiva que se celebrarà a Barcelona al juny. L'equip català, cinquè a la Lliga, va ser fundat el 1952. És el vigent campió de la Lliga i l'equip amb més títols de lliga d'Espanya, amb 21. En el seu extens historial d'èxits, també hi ha les dues Copes del Europa, que va guanyar en les temporades 1984-85 i 1997-98.

La decisió d'atorgar per part del la EHF aquesta distinció es deu a "la filosofia de l'Atlètic, centrada en una base on formar i desenvolupar als seus joves talents fins a arribar a ser grans jugadors, que en molts dels seus casos, han tingut gran rellevància a nivell mundial ", segons es recull en un comunicat. "Un club que posseeix una enorme massa social, que desenvolupa projectes innovadors, els quals busquen repercutir en positiu en tots els que formen el mateix", assenyala l'EHF.

La president de li l'EHF, Marijke Fleuren, ha subratllat: "Vull felicitar el Atlètic Terrassa per la seva bona feina. És fantàstic veure com els clubs promouen noves i innovadores iniciatives que fan així més fort a la família de l'hoquei".

Per la seva banda, el director general de l'Atlètic, Oriol Cortada, ha mostrat "l'orgull" per aquesta distinció: "Des del Atlètic, sempre intentem mantenir el genuí esperit de l'hoquei, buscant innovar a través de diferents projectes. Aquest és un gran reconeixement per a tota la família de l'Atlètic, que ens anima a seguir en el 'top' de l'hoquei europeu "