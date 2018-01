L'Espanyol demana a Antiviolència que investigui les declaracions de Piqué i Busquets i els càntics d'aficionats

L'Espanyol ha decidit traslladar una queixa formal davant la Comissió Antiviolència de la RFEF i al Departament de Competició de la Lliga per demanar una investigació sobre les declaracions de Piqué i Busquets al derbi, així com els càntics "insultants" d'aficionats de la grada d'animació realitzats al derbi de tornada dels quarts de final de la Copa del Rei. El club blanc-i-blau considera que " són constitutius de manifestacions que inciten a la violència, el racisme, la xenofòbia i la intolerància en l'esport, sent aquestes actuacions contràries al règim jurídic previst en el Codi Disciplinari de la RFEF".

En relació a les declaracions de Piqué, l'Espanyol voldria aportar a la Comissió la següent informació per a la seva investigació: "Tal com Sant Adrià de Besòs acull la Ciutat Esportiva Dani Jarque, Cornellà de Llobregat i el Prat de Llobregat són les ciutats els termes municipals de les quals acullen l'RCDE Stadium. Les dues ciutats pertanyen a l'Àrea Metropolitana de Barcelona i destaquen per ser dues de les ciutats amb més població de Catalunya, majorment famílies treballadores i lluitadores, amb arrels familiars a tot Espanya i a altres països, que són i seran sempre un exemple d'integració i progrés i un orgull per a la nostra terra. Considerem que qualsevol manifestació en to clarament despectiu cap a aquestes ciutats, com les que va pronunciar i ve reiterant el Sr. Piqué Bernabéu cap a la ciutat de Cornellà, flirtegen molt perillosament amb actituds xenòfobes i que, en tot cas, generen clarament violència i intolerància al voltant al nostre esport".

Gerard Piqué: “Per què els hi dic l’Espanyol de Cornellà? Perquè són de Cornellà, no? https://t.co/71KpcbARnh pic.twitter.com/PRPBgSg6gh — ARA Esports (@ARAesports) 25 de gener de 2018

Sobre Busquets, l'Espanyol afirma el següent: "É s inconcebible que un esportista manifesti que un rival no pot celebrar una victòria, aconseguida amb esforç i en dret a llei, com la que va aconseguir el nostre equip en el partit d'anada de l'esmentada eliminatòria. Aquesta celebració es va centrar a felicitar al nostre golejador en aquest partit, la trajectòria com a jugador del planter a l'entitat és un orgull per a la nostra afició. Considerem que les declaracions de Busquets són totalment contràries als valors de respecte en el futbol i poden ser generadores de violència i intolerància, censurant incomprensiblement després de la seva classificació a semifinals que el nostre equip celebrés un triomf i l'avantatge parcial davant, ni més ni menys, la plantilla de futbol amb major dotació salarial de tot el planeta".

A més, l'Espanyol sol·licita la investigació per part d'aquesta Comissió dels nombrosos càntics xenòfobs i insults que es van proferir ahir a la nit contra el nostre club i la nostra afició per part de la Grada d'Animació del FC Barcelona i que, entre molts altres, van ser: “Odio al Espanyol”, “Muerte al Espanyol”, “Periquitos bastardos”, “Pericos, sois de los chinos”, “Perico, recuerda, eres una mierda” o “Hijos de puta del Espanyol”.

Al respecte també s'ha manifestat Mario Hermoso. El central de l'Espanyol ha lamentat les paraules de Piqué: "No són declaracions agradables. No són maneres de parlar amb respecte a un company de professió. No són paraules adequades. És més fàcil parlar quan tot va bé. El futbol canvia i no saps què pot passar en el futur". Hermoso, a més, ha parlat del partit de Lliga que tornarà a enfrontar el Barça amb l'Espanyol a Cornellà-El Prat el proper 4 de febrer: "La tensió serà la mateixa. Lògicament, la rivalitat en un derbi és màxima".