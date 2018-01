L'Espanyol i els Mossos van impedir l'accés a 150 seguidors perillosos del Barça

Instants abans de l'inici del derbi a Cornellà-El Prat, l'Espanyol, en col·laboració amb els Mossos d'Esquadra, va impedir l'entrada al recinte de 150 aficionats radicals del Barça que havien comprat les entrades a través del web del club. L'entitat va detectar la compra sospitosa i va alertar els cossos policials, que van retenir els aficionats perillosos en un bar del polígon Almeda, situat a poca distància del camp. Alguns són membres històrics dels Boixos Nois, segons 'Pericosonline', i els van enviar a casa seva. N'hi havia que anaven amb bengales, i el club va decidir exercir el dret d'admissió i els va prohibir l'accés, després que els Mossos els requisessin les entrades.

L'Espanyol va mantenir així la prohibició d'entrada a seguidors del Barça a la zona visitant, una tradició que porta anys aplicant d'ençà que uns radicals blaugranes llencessin bengales en un derbi a Montjuïc. "Mentre no hi hagi pacte entre clubs, no correrem el risc [de deixar-ne entrar] perquè no sabem quin perfil tenen", expliquen fonts de l'Espanyol. Els radicals van comprar les entrades individualment a través de touroperadors i webs de venda d'entrades especialitzades. En la prèvia del partit, Quique Sánchez Flores havia lamentat la prohibició de l'afició visitant, però al mateix temps va celebrar que es prohibís l'accés a seguidors que podien generar incidents violents.