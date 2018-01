Carlos Sánchez, únic fitxatge hivernal de l'Espanyol

En l'últim dia del mercat hivernal l'Espanyol ha trobat un recanvi a Javi Fuego, traspassat al Vila-real. Es tracta de Carlos 'la Roca' Sánchez, migcampista colombià de 31 anys que arriba cedit fins a final de curs sense opció de compra procedent de la Fiorentina, club on aquesta temporada no estava tenint massa continuïtat (ha disputat 541 minuts repartits en 11 partits on ha anotat un gol). El colombià arribarà aquest dimecres a Barcelona per passar la corresponent revisió mèdica prèvia a la signatura del seu contracte.

El conjunt italià va incorporar a Bryan Dabo, un migcampista també físic de 25 anys, dimarts, pel que deixa via lliure perquè Sánchez marxés. El colombià, de 31 anys, és un pivot de 1,82 metres que destaca pel seu físic i col·locació. Té experiència en lligues com l'espanyola (va jugar 31 amb l'Elx); l'anglesa (56 duels amb l'Aston Villa); la francesa (190 amb el Valenciennes) o l'italiana (52 amb l'italiana). Sánchez és internacional amb la selecció absoluta de Colòmbia, amb qui ha jugat 74 partits des del 2007, any del seu debut. Amb Colòmbia va jugar les Copes Amèrica del 2011, 2015 i 2016, i el Mundial del Brasil del 2014.

L'arribada de Carlos Sánchez no és l'últim moviment de l'Espanyol en aquest mercat, ja que comporta la sortida com a cedit d'un altre Roca, Marc, que ha vist com la seva situació anava variant en les últimes setmanes. Si fa uns mesos Quique Sánchez Flores va convidar-lo a marxar per tenir minuts, després va rectificar, assegurant que volien que creixés a l'Espanyol. Ara, un nou gir de guió, el portarà a jugar cedit en un altre club fins a final de curs. El seu agent ha estat aquest dimecres a la Ciutat Esportiva Dani Jarque tractant la seva sortida, i si res no es torça, jugarà al Còrdoba. Amb Marc Roca, seran cinc els jugadors que hauran deixat l'Espanyol en aquest mercat hivernal: Diop, Álvaro, Hernán i Fuego.

Precisament l'asturià s'ha referit a la seva sortida en unes declaracions a 'Radio Marca': "No comptava amb aquesta opció d'anar al Vila-real, estava tranquil, competint amb l'equip i centrat. Estava molt content a l'Espanyol, on hi ha un vestidor espectacular, però el Vila-real ha considerat que podia ser una bona opció i les dues parts van arribar a un acord. No puc negar que és una bona opció". Fuego ha reconegut que el canvi de club es deu "a la llei de l'oferta i la demanda", i ha qualificat aquesta proposta com a "molt bona a nivell particular, esportiu i familiar, també per l'Espanyol". "Als aficionats de l'Espanyol, moltes paraules d'agraïment, també als treballadors del club i companys, ho he donat tot per aquesta camiseta i li tinc un gran respecte".

La plantilla no té clar l'objectiu del curs

"No sé els objectius del club ni m'interessen. Crec que hem de pensar en guanyar cada partit. Era l'objectiu del curs passat, no pensar en posicions, sinó en cada partit", ha exposat Diego López, que ha evidenciat que l'entitat no ha fixat uns objectius esportius de cara a la plantilla a nivell de classificació. "Cal ser realistes. Estem en una posició on no ens agradaria estar, però queden 17 partits. No ens deixarem anar i no deixarem pensarem en objectius poc ambiciosos.

Mentre l'Espanyol tancava els darrers moviments al mercat, un dels seus pilars, Diego López, s'ha referit a les paraules de Quique Sánchez Flores on lamentava la falta de líders al vestidor: "S'han tret molt de context. No volia faltar a la plantilla. El tècnic s'ha caracteritzat pel respecte que ha tingut a tots els jugadors i el suport, no només públic, sinó privat. Els que fallem som els jugadors.