L’Espanyol es queda a les fosques al Benito Villamarín (3-0)

Un nou pas enrere de l’Espanyol (3-0) va tornar a refredar les aspiracions europees dels homes de Quique Sánchez Flores, ofegats per un rival massa superior. Al Benito Villamarín hi va haver una pluja tan intensa d’aigua com de passades dels locals. El Betis, cada cop més identificat amb la idea de futbol associatiu de Quique Setién va convertir el partit en un rondo que els espanyolistes no van saber desfer. L’Espanyol va repetir el mateix onze que va dominar i derrotar la Reial Societat, però aquest cop el resultat a la gespa i al marcador va ser força diferent.

Els espanyolistes van demostrar, com havia advertit el tècnic bètic, per que són el conjunt de la Lliga que corre més quilòmetres. El que no explicaven les xifres, però, és que la major part de distància recorreguda és sense pilota, i contra un rival a qui li encanta, i que fa les coses tan bé com aquest Betis, és complicat ferir ningú. L’Espanyol va fer-se un fart de perseguir la pilota. Incapaç d’enllaçar tres passades seguides, va abusar de les pilotades en llarg dels centrals als davanters. En una nit esperpèntica, on a banda de l’aiguat que va caure es van poder veure dos talls de llum que van deixar a les fosques el camp, un paraigües volant sobre la gespa o quatre aspersors encenent-se en mig partit, l’Espanyol mai va entrar en un partit que li va anar massa gran.

Presentació per l’oblit de Pau López

Fins i tot a un dels jugadors que millor rendiment estava tenint aquest curs, Pau López. El gironí tenia una oportunitat per brillar contra la que serà la seva afició el curs vinent, però la seva carta de presentació no va ser gaire lluïda: va encaixar tres gols i pràcticament no va donar mostres de seguretat sota pals. Superada la mitja hora de joc, una centrada de Boudebouz que no va refusar bé Granero la va rematar Junior de cap, amb un toc que va passar entre les mans del porter, que no va poder blocar-la.

Abans del descans, una sortida en fals en una altra centrada va estar a punt de costar-li el segon, però Loren va perdonar. A la represa, Quique Sánchez Flores va renunciar a la profunditat de Piatti per incorporar el control de Darder, però res va canviar. Una nova errada de Pau, que va deixar morta dins de l’àrea una centrada, va estar novament molt a prop de costar un nou ensurt. Qui no va perdonar va ser Boudebouz, que amb un xut des de la frontal va doblar l’avantatge. Premi just per l’equip que va voler jugar a futbol, i que va sentenciar amb una tercera diana de Francis després d’una pèrdua de Carlos Sánchez. L’Espanyol va ser massa poruc, i ho va pagar. Europa és una quimera