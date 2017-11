L'Espanyol renova Gerard Moreno fins al 2022

L'Espanyol ha blindat un dels seus jugadors insígnia: el club ha anunciat la renovació de Gerard Moreno fins al 30 de juny del 2022. El davanter de Santa Perpètua de Mogoda, a més, passarà a tenir una clàusula de rescissió a partir de l'inici de la temporada 2018-19. Fins aleshores, serà de 40 milions d'euros. El club, a més, actualitza el seu salari, i el posiciona com un dels més alts de la plantilla. Com en molts altres casos, però, aquest canvi serà gradual, i anirà augmentant un cop el límit salarial sigui major any rere any.

L'entitat blanc-i-blava ha premiat així un dels jugadors més importants del primer equip, que en els últims mesos havia refusat diverses ofertes, algunes del Vila-real, l'equip que encara manté el 50% de la seva propietat. "Des del primer moment sabia el que jo i els meus volíem. Per a mi és molt important la confiança que em dona el club. Tinc moltes ganes de seguir vestint aquesta samarreta i aquests colors, que des de petit porto molt endins", ha afirmat als mitjans del club.

Gerard Moreno es va formar a les categories inferiors de l'Espanyol abans de passar per diferents clubs com el Badalona, el Vila-real o el Mallorca, on va jugar cedit. El davanter va tornar al club blanc-i-blau l'estiu del 2015. El jugador, que és un dels capitans de la plantilla, afronta la seva tercera temporada al primer equip. Moreno ha jugat 86 partits oficials amb l'Espanyol, en els quals ha aconseguit 24 gols.

El perpetuenc, de 25 anys, jugarà a l'Espanyol com a mínim fins que en tingui 30. El 7 blanc-i-blau, màxim golejador espanyolista d'aquest curs amb quatre dianes, oferirà una roda de premsa per als mitjans acreditats per l'entitat aquest divendres al RCDE Stadium a les 13.30 h.