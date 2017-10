L’Espanyol somia en la fidelitat del Betis

Per tercera jornada consecutiva, a l’Espanyol li toca jugar fora del cap de setmana. Amb la visita d’avui del Betis (21h, Gol), tres dels cinc partits disputats a casa en aquest inici de curs s’hauran jugat en divendres o dilluns. Un fet que perjudica l’assistència a l’RCDE Stadium: amb un 44% d’assistència mitjana a l’RCDE Stadium, l’Espanyol és l’únic conjunt de la Lliga que no arriba a la meitat d’espectadors aquest curs.

“No ens sentim estimats en una Lliga que respectem, ens posen a les hores més fosques”, va lamentar fa uns dies Quique Sánchez Flores, crític amb uns horaris que han d’acceptar a desgana i que han frenat la lleugera millora d’espectadors que havia propiciat el nou projecte de Rastar: 18.080 el curs 2015-2016, 20.396 la temporada passada i 17.925 l’actual. Un declivi que contrasta amb l’optimisme que respira, a la grada i a la classificació, el rival d’aquest vespre, un Betis que si d’alguna cosa pot presumir és de la fidelitat dels seus: el 2014-2015, jugant a Segona, va aplegar més de 30.000 espectadors de mitjana, una xifra que l’Espanyol, en els últims anys, només ha aconseguit contra el Madrid i el Barça.

El nou aspecte del Benito Villamarín

Malgrat haver-se convertit en els últims anys en un equip ascensor, capaç d’arribar a jugar a Europa i també de baixar a Segona Divisió, el Betis manté una afició molt fidel. L’estiu passat, a més, va completar la remodelació del Benito Villamarín, que ara té una aparença renovada i un gol sud nou, amb tres graderies. Amb capacitat per a 60.720 espectadors, és el quart camp més gran de Primera (només superat pel Camp Nou, el Bernabéu i el Wanda Metropolitano). “Ara té el gran impuls per la idea del seu entrenador i la convicció que hi ha al voltant de la seva idea. A més, ha fet un salt en la plantilla, com vam fer nosaltres l’any passat”, va dir Quique Sánchez Flores, que advertia del potencial d’un projecte que sap què és puntuar en camps com el Santiago Bernabéu i Anoeta, i que té el suport d’una afició fidel: fins ara aquest curs la mitjana d’espectadors està sent de 47.660 (79%), una quantitat que ompliria Cornellà i, fins i tot, deixaria gent a fora. Mentre l’Espanyol -amb el grup Rastar darrere- intenta acostar-se als 30.000 socis, el Betis, quinzè el curs passat, va sumar-ne més de 44.000.

I no és que el Betis hagi tingut gaires horaris millors que l’Espanyol: també ha jugat, a casa, un divendres i un dilluns. Contra tres rivals que també han visitat Cornellà, la resposta de l’afició ha sigut molt diferent: contra el Celta, el Betis va acollir 30.908 aficionats més que l’Espanyol (45.761 per 14.853); contra el Llevant, 28.876 més, i contra del Deportivo, 26.682 més.

30 partits entre setmana

El Betis ho ha aconseguit cuidant els seguidors amb promocions com les del dia de la dona o la setmana del nen. A més, aplica un 10% de descompte als socis que renovin carnet. Un percentatge que l’Espanyol només aplica als socis que faltin com a molt a una cita de tots els partits jugats a casa. No hi ajuda, està clar, jugar fora del cap de setmana, encara que la Lliga compensi els clubs que ho pateixen amb uns 50.000 euros. El curs passat van ser cinc partits en divendres per només set diumenges, gairebé la meitat dels que va jugar en l’últim curs a Montjuïc, 13.

Des del 2009 Cornellà ha acollit fins a 30 partits entre setmana. D’aquests, només en 10 ocasions van superar-se els 20.000 espectadors. Els horaris, però, no poden ser sempre una excusa: complir el gran somni de tornar a Europa implicaria haver de jugar entre setmana. I aleshores, molt probablement, no es veuria un estadi mig buit.

Aquest vespre el Betis (que té 26 penyes que té repartides per Catalunya) tornarà a mostrar la fidelitat d’una afició que tenyirà de verd-i-blanc una part de Cornellà.